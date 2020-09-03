Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін зробив гучну заяву щодо відносин Москви та Мінська. Він вважає, що Росія та Білорусь "досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави".

Про це Мішустін сказав на зустрічі в Мінську з Олександром Лукашенком, передає Інтерфакс.

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У нас прогрес щодо багатьох питань, зокрема щодо майбутньої Союзної держави, яку буде засновано на абсолютно незалежній позиції наших держав, але з відповідними заходами економічного характеру, про які ми домовлялися,

– заявив він.

За словами прем'єра РФ, сторони обговорюють про те, щоб зняти бар'єри у торгівлі, а також розширити співпрацю у таких ключових напрямках:

в культурі,

спорті,

охороні здоров'я,

енергетиці,

промисловості.

"Практично всі ключові міністри російського кабінету приїхали до Мінська, щоб обговорити порядок денний", – додав Мішустін.

Що таке Союзна держава?

Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується.



Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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