Кремль визнав, що Росія відправляє своїх пропагандистів до Білорусі
Речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія відправляє своїх пропагандистів до Білорусі. Там вони працюють замість звільнених білоруських журналістів.
За час протестів у Білорусі державні телеканали позбулися великої кількості працівників. На допомогу прийшли російські журналісти з компанії RT. Про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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Дійсно, відбулося звільнення співробітників (в Білорусі – 24 канал), зрозуміло, мова йде про державне телебачення. Держава не може жити без своїх державних телеканалів. RT – це, якщо мені не зраджує пам'ять, організація, яка існує в юридичному форматі АНО (автономна некомерційна організація), може самостійно ухвалювати рішення про направлення своїх співробітників, скажімо так, за їхнім профілем. Більше нічого не можу вам сказати,
– сказав Пєсков.
З якого бюджету оплачується робота пропагандистів
Зі слів речника глави Кремля, роботу пропагандистів Росія не оплачує. Проте він додав, що ці журналісти можуть виконувати заплановані редакційні завдання. У такому випадку робота оплачується компанією RT.
Як Росія підтримує уряд Білорусі в час масових протестів
- Росія сформувала резерв військових для Білорусі. Путін сказав, що військо задіюватимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна та вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.
- Водночас у Координаційній раді Білорусі наголосили, що проблеми політичної кризи в країні повинні вирішуватись без зовнішнього втручання.