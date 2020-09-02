Речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія відправляє своїх пропагандистів до Білорусі. Там вони працюють замість звільнених білоруських журналістів.

За час протестів у Білорусі державні телеканали позбулися великої кількості працівників. На допомогу прийшли російські журналісти з компанії RT. Про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Дійсно, відбулося звільнення співробітників (в Білорусі – 24 канал), зрозуміло, мова йде про державне телебачення. Держава не може жити без своїх державних телеканалів. RT – це, якщо мені не зраджує пам'ять, організація, яка існує в юридичному форматі АНО (автономна некомерційна організація), може самостійно ухвалювати рішення про направлення своїх співробітників, скажімо так, за їхнім профілем. Більше нічого не можу вам сказати,

– сказав Пєсков.

З якого бюджету оплачується робота пропагандистів

Зі слів речника глави Кремля, роботу пропагандистів Росія не оплачує. Проте він додав, що ці журналісти можуть виконувати заплановані редакційні завдання. У такому випадку робота оплачується компанією RT.

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