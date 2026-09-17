Білорусь стягнула війська до кордонів НАТО

Білорусь проводить чотириденні військові навчання неподалік кордонів із Польщею та Литвою. Частина маневрів відбувається поблизу Сувальського коридору – стратегічної ділянки, що з'єднує країни Балтії з рештою НАТО.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про передислокацію військ?

Військові навчання у Білорусі триватимуть з 15 до 18 вересня. До маневрів залучили підрозділи Західного оперативного командування, зокрема механізовані та танкові батальйони.

За даними білоруського Міноборони, військові відпрацьовують охорону державного кордону, протидію диверсійним групам, а також відбиття атак безпілотників і легкої авіації.

Практичні дії військ відбуваються одразу на кількох полігонах. Зокрема, на полігоні "Гожа" у Гродненській області, який розташований безпосередньо біля кордону з Литвою. Також військові займаються на Брестському та Ружанському полігонах. Вони розташовані приблизно за 15 і 60 кілометрів від польського кордону відповідно.

Частина навчань проходить поблизу Сувальського коридору – ділянки польсько-литовського кордону, яка має важливе стратегічне значення для НАТО. Він простягається приблизно на 104 кілометри та є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою території НАТО. Він розташований між Білоруссю та російською Калінінградською областю.

Через географічне розташування ця ділянка регулярно привертає увагу у контексті безпеки східного флангу НАТО.

У білоруському Міноборони заявили, що нинішні маневри мають "виключно оборонний" характер. У відомстві також стверджують, що кількість військовослужбовців і техніки не перевищує порогів, визначених Віденським документом 2011 року. За таких умов держави-учасниці не зобов'язані завчасно повідомляти про проведення навчань.

Водночас точну кількість військових і техніки, залучених до маневрів, Мінськ не розкриває.

Нагадаємо, зараз Україна наразі не фіксує нарощування білоруських військ і техніки безпосередньо біля свого кордону. Водночас Росія потенційно може використати територію Білорусі для посилення своїх дій на цьому напрямку.

Білорусь регулярно проводить перевірки боєготовності та військові навчання. Водночас Мінськ наразі намагається уникати прямого масштабного залучення власної армії до війни проти України.