Влада Білорусі відкликає для консультацій своїх послів з Польщі та Литви. Крім того, офіційний Мінськ запропонував послам цих країн зробити те саме.

Подробиць такого рішення у МЗС Білорусі наразі не розкривають. Про це повідомляє білоруське агенство Белта.

Важливо Тихановська збирає свідчення силовиків про тортури

Водночас прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз закликав послів Польщі та Литви в Білорусі також відкликати своїх послів.

Посли Білорусі в Польщі й Литві з 5 жовтня відгукуються в Мінськ для консультацій,

– заявив офіційний представник МЗС.

Зауважимо, що днями у Білорусі підготували список представників Євросоюзу, проти яких застосують санкції. Це сталося у відповідь на запровадження санкцій Євросоюзу проти Білорусі.

Що відомо про санкції Євросоюзу