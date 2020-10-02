Білорусь відкликає своїх послів одразу з двох країн
Влада Білорусі відкликає для консультацій своїх послів з Польщі та Литви. Крім того, офіційний Мінськ запропонував послам цих країн зробити те саме.
Подробиць такого рішення у МЗС Білорусі наразі не розкривають. Про це повідомляє білоруське агенство Белта.
Важливо Тихановська збирає свідчення силовиків про тортури
Водночас прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз закликав послів Польщі та Литви в Білорусі також відкликати своїх послів.
Посли Білорусі в Польщі й Литві з 5 жовтня відгукуються в Мінськ для консультацій,
– заявив офіційний представник МЗС.
Зауважимо, що днями у Білорусі підготували список представників Євросоюзу, проти яких застосують санкції. Це сталося у відповідь на запровадження санкцій Євросоюзу проти Білорусі.
Що відомо про санкції Євросоюзу
- Під час спеціального засідання Європейської Ради країни Євросоюзу домовились щодо застосування санкцій проти Білорусі.
- Невдовзі цю домовленість мають затвердити згідно з усіма процедурами.
- Санкції адресні, отож у санкційному списку – 40 білоруських високопосадовців.
- Зазначимо, що імені Олександра Лукашенка серед них немає.