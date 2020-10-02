Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська збирає свідчення про тортури з боку силовиків. Вона закликала співробітників силових структур розповісти про відомі факти насильства.

Опозиціонерка підкреслила, що тортури ніхто з білорусів не забуде вже ніколи. Про це Тихановська повідомила у телеграм-каналі.

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За словами Тихановської, режим всіляко намагається приховати свої злочини, але є реальні докази.

Якщо ви суддя, слідчий, дільничний, рядовий, якого відправляють на акції протестів – ви бачили все. Так зробіть ці докази інструментом, який наближає нашу перемогу,

– зазначила опозиціонерка.

Вона додала, що міжнародні експерти почали збирати інформацію про всі загрози життю і свободі білорусів. Тихановська просить силовиків створювати нові захищені від злому поштові скриньки й надсилати їм інформацію: "вкажіть імена потерпілих, дату і місце події, прикладіть фото або відео і дайте всю додаткову інформацію, яка у вас є".

Тихановська також підкреслила, що ОБСЄ гарантує анонімність таких листів і те, що відправлені дані не з'являться у відкритих джерелах. Збір свідчень відбуватиметься до 5 жовтня.

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Зауважимо, що масові протести у Білорусі тривають вже майже два місяці. У перші дні протистояння силовики були по-особливому жорстокими. За дорученням влади, вони стріляли у натовп мітингувальників гумовими кулями та застосовували водомети й світло-шумові гранати.

На початку серпня невинно затриманих людей рахували тисячами, а постраждалих – сотнями. А у самих СІЗО ситуація була не кращою, там до активістів застосовували нелюдські тортури.