Президент Франції Еммануель Макрон 29 вересня зустрівся з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Остання себе вважає переможницею на минулих виборах президента Білорусі.

Зустріч Тихановської та Макрона: деталі

Зустрілися політики в столиці Литви Вільнюсі. Сюди Макрон прибув із візитом, а Тихановська перебуває вимушено, оскільки на Батьківщині в її бік лунали погрози. Про це повідомляє литовський державний телеканал LRT.

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Очільник Франції раніше заявляв, що на зустрічі з Тихановською він хоче висловити повагу всім білорусам і подякувати їй за сміливість.

Вона дуже сміливо діяла і з точки зору особистої, і з точки зору сімейної позиції. Тому я б хотів подякувати їй за сміливість, як і всім людям, які мобілізувалися у Білорусі,

– зауважив політик.

Вже після зустрічі Тихановська підкреслила, що вона отримала від Макрона обіцянку допомогти в переговорах з врегулювання політичної кризи і звільнення політичних ув'язнених.

"Він сказав, що час – дуже важливий, оскільки багато людей страждають від режиму, безліч люде перебувають у тюрмах, і він зробить все, щоб допомогти, щоб всіх політичних в’язнів відпустили", – зазначила білоруська опозиціонерка.

За інформацією телеграм-каналу "Пул Первой", основна тема розмови Макрона та Тихановської – можливість організації перемовин на тему проведення нових виборів президента Білорусі та посередництва інших країн, зокрема Франції.

На переконання Тихановської, Франція, як одна зі старих демократій, прекрасно все розуміє. Також вона вважає важливим залучення європейський країн до того, що відбувається у Білорусі.

За даними видання "Наша Ніва", наступного тижня (5 – 11 жовтня) Тихановська має зустрітися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Що цьому передувало

Перед Тихановською Макрон провів зустріч зі своїм литовським колекою Гітанасом Науседою.

За словами останнього, вони досягли домовленість про оцінку подій у Білорусі та реакції на них, тому санкції проти мінського режиму має бути схваленом на наступному засіданні Ради Європи.

Крім того, президент Литви та Тихановська закликали Макрона взяти на себе роль посередника у врегулюванні політичної кризи у Білорусі.

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Протести в Білорусі: головне

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.

Однак білоруси переконані, що вибори – сфальсифіковані та перемижницею є Світлана ТИхановська. Через це в країні спалахнули масштабні протести.

Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. ОМОНівці застосовували проти них зброю, били та затримували. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.

З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.