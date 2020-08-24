Міноборони Білорусі звинуватило Литву в порушенні свого повітряного простору. Білоруській армії довелося застосовувати військові вертольоти Мі-24, щоб знищити 8 повітряних кульок.

23 серпня близько 19.30 черговими силами ВПС і військ ППО була припинена провокація з боку Литовської Республіки, заявило Міністерство оборони Білорусі.

До слова У Литві на ланцюг солідарності з Білоруссю вийшли десятки тисяч людей: фото

Хоча спершу повідомлення здавалося доволі серйозним, згодом у Білорусі уточнили: повітряний простір порушували 8 повітряними кульками "з антидержавною символікою".

Завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль попереджено без застосування зброї,

– наголосили в Міноборони Білорусі.

Через цей інцидент військові Білорусі навіть звернулися до дипломатів, аби Міністерство закордонних справ підготувало ноту протесту Литві.

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Волківщина, що в Ошмянському районі Білорусі – неподалік від кордону з Литвою. Напередодні по той бік кордону проходила акція ланцюга солідарності з Білоруссю.

Ймовірно, саме учасники акції й запустили повітряні кульки, аби продемонструвати білорусам свою солідарність. Водночас "заборонена символіка" – це, імовірно, біло-червоно-білий прапор Білоруської Народної Республіки.

Волківщина, куди летіли повітряні кульки: карта