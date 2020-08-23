Лукашенко вкотре заявив про військові загрози на західному кордоні Білорусі та наказав армії "реагувати без попередження". Литва та Польща, які за цим кордоном, власне, розташовані, вже відреагували: там дивуються таким безпідставним заявам.

Армія повинна "реагувати без попередження"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав міністру оборони Віктору Хреніну реагувати без попередження на факти порушення державного кордону з західної сторони. Про це розповіли в агентстві Інтерфакс-Україна.

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Ми їх попередили. Якщо вони порушують державний кордон – ми реагуємо без попередження,

– заявив Лукашенко.

Ці слова пролунали під час інспекції угруповання військ на Гродненському напрямку та були реакцією Лукашенка на доповідь міністра оборони Білорусі Хреніна.

Як Лукашенкові описали ситуацію на білоруському кордоні

Хренін доповів про ситуацію на кордоні так:

Мовляв, війська з боку Литви "доходять до кордону, розвертаються і йдуть – але ми їх бачимо".

– але ми їх бачимо". Тож "деструктивні сили можуть здійснити захоплення влади шляхом провокування масових заворушень".

Особливо складно в західних областях, де начебто вже тривалий час хтось переконує білорусів у їхній "етнічній та культурній приналежності до одного з найближчих сусідів".

А ще є небезпека "просочування через державний кордон" "деструктивних сил, підшефних спецслужбам країн Заходу".

Усі ці заяви міністра чудово корелюють із позицією Лукашенка, яку він неодноразово озвучував після початку масових протестів у Білорусі – щодо загрози зовнішнього втручання, запланованого США та підтримуваного Євросоюзом.

Як відреагували у Литві та Польщі на загрозливі заяви Лукашенка

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпідставними заяви Лукашенка про загрози для Білорусі на західному її кордоні, пишуть у Delfi. А причина озвучування таких заяв – лише спроба відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Режим за будь-яку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, коли говорить про ймовірні зовнішні загрози. Ці слова не мають під собою жодних підстав,

– наголосив Науседа.

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, як повідомила Gazeta Prawna, зазначив, що Варшава послідовно відстоює верховенство міжнародного права та не має наміру порушувати територіальну цілісність Білорусі.

Сумно та дивно, що у пропаганді білоруської влади з'являються припущення, нібито Польща мала намір порушити територіальну цілісність цієї держави,

– заявив Щерський.

Литва та Польща розташовані на захід від кордонів Білорусі та є членами НАТО: дивіться карту