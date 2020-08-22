Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на воєнний полігон в Гродно. Раніше до кордону з Литвою і Польщею завезли білоруську військову техніку та оголосили про масштабні навчання Збройних сил.

Лукашенку доповіли про задум комплексного тактичного навчання зі зведеним угрупуванням біля білоруських кордонів. Про це повідомляє "БелТА".

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Лукашенко заявив, що "альтернативний президент", якого "тягнуть" до Білорусі зовнішні сили, може звернутися до НАТО, і блок введе війська до країни. Тому він доручив міністру оборони докласти всіх зусиль, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром в Гродно."

Все йде за планом кольорових революцій, але з використанням зовнішнього фактора,

– заявив Лукашенко.

Однак в НАТО спростували інформацію про нарощування сил біля кордонів. Речниця Альянсу Оана Лунджеску наголосила, що у регіоні не відбувається посилення присутності НАТО. Багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. Вона є винятково оборонною, пропорційною та має на меті запобігати конфліктам і підтримувати мир.

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