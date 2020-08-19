Лукашенко задумав перемістити військову техніку в Гродно: навіщо це йому
В Міністерстві оборони Білорусі готові перекинути на Гродненський напрямок додаткову військову техніку. Вчора в Гродно місцева влада виконала вимоги демонстрантів.
Відповідне доручення про посилення держкордону дав президент Олександр Лукашенко. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Білорусі.
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Білоруські військові розробили пропозиції про посилення держкордонів, які завтра представлять міністру оборони Віктору Хреніну.
Зокрема, оперативне командування в Гродно посилять:
- ракетним дивізіоном "Точка",
- дивізіоном "Полонез",
- загоном безпілотних авіаційних комплексів,
- засобами ППО,
- радіоелектронною розвідкою.
Що відомо про протести в Гродно
Місто Гродно розташоване поблизу кордону з Польщею і Литвою. Тут активно проходять акції протесту. Вчора, 18 серпня, місцева влада Гродно під тиском все ж виконала вимоги демонстрантів.
Зокрема, в місті дозволили мітинги на центральних площах. Також відпустили всіх 777 затриманих демонстрантів.
Чи можливе вторгнення Росії в Білорусь
- Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству оборони звернути увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.
- Він раніше заявляв, що домовився з Путіним про те, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні. При цьому він заявив, що на території Білорусі наразі немає іноземних військ.
- У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання через можливе вторгнення в країну.
- Водночас пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія поки не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.
Гродно на мапі Білорусі: