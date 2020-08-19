В Міністерстві оборони Білорусі готові перекинути на Гродненський напрямок додаткову військову техніку. Вчора в Гродно місцева влада виконала вимоги демонстрантів.

Відповідне доручення про посилення держкордону дав президент Олександр Лукашенко. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Білорусі.

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Білоруські військові розробили пропозиції про посилення держкордонів, які завтра представлять міністру оборони Віктору Хреніну.

Зокрема, оперативне командування в Гродно посилять:

ракетним дивізіоном "Точка",

дивізіоном "Полонез",

загоном безпілотних авіаційних комплексів,

засобами ППО,

радіоелектронною розвідкою.

Що відомо про протести в Гродно

Місто Гродно розташоване поблизу кордону з Польщею і Литвою. Тут активно проходять акції протесту. Вчора, 18 серпня, місцева влада Гродно під тиском все ж виконала вимоги демонстрантів.

Зокрема, в місті дозволили мітинги на центральних площах. Також відпустили всіх 777 затриманих демонстрантів.

Чи можливе вторгнення Росії в Білорусь

Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству оборони звернути увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.

Він раніше заявляв, що домовився з Путіним про те, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні. При цьому він заявив, що на території Білорусі наразі немає іноземних військ.

У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання через можливе вторгнення в країну.

Водночас пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія поки не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.

Зверніть увагу! Протягом останніх днів у мережі з'являються відео та фото колони російської військової техніки, яка прямує до кордону з Білоруссю. Очевидці також помітили людей у чорній формі без розпізнавальних знаків. В мережі їх вже охрестили "чемні люди" на кшталт тих, хто почав анексію українського Криму.

Гродно на мапі Білорусі: