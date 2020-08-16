Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що НАТО нарощує свою військову присутність біля кордонів Білорусі. Альянс такі закиди з боку білоруського очільника спростував.

Відповідь НАТО на заяву Лукашенка

Заява речниці Альянсу Оани Лунджеску з’явилася у твіттері 16 серпня. Сталося це за кілька годин після провладного мітингу у столиці Білорусі Мінську, на якому власне виступив Лукашенко.

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У регіоні не відбувається посилення присутності НАТО. Багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. Вона є винятково оборонною, пропорційною та має на меті запобігати конфліктам і підтримувати мир,

– наголосила Лунджеску.

Також у НАТО підкреслили, що вони пильно стежать за ситуацією в Білорусі.

"Як зауважив генеральний секретар Єнс Столтенберг, важливо поважати фундаментальні свободи, включно зі свободою слова та права на мирний протест", – додала речниця Альянсу.

#NATO is closely monitoring the situation in #Belarus. As Secretary General @jensstoltenberg has said, fundamental freedoms must be respected, including freedom of speech & the right to peaceful protest. 1/2 — Oana Lungescu (@NATOpress) August 16, 2020

Про які заяви Лукашенка мовиться та які кроки здійснила Білорусь щодо цього

Ще напередодні Лукашенко наголосив, що на території сусідніх з Білоруссю країн відбуваються збільшення збройного компоненту та ескалація – там начебто проходять військові навчання НАТО. Мовиться про Польщу та Литву

Танки та літаки – на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни,

– підкреслив Лукашенко вже під час мітингу 16 серпня.

Також він наголосив, що Білорусі нібито пропонують нову владу, солдатів НАТО, темношкірих, жовторотих і білявих.

"Нас хочуть одягнути в лапті та поганяти батогом – невже ви цього не бачите? Багато всякої гидоти повиповзало", – зазначив чинний президент.

За його словами, така ситуація дуже непокоїть білоруське керівництво, зокрема військових. Тому за цим спокійно офіційний Мінськ спостерігати не може.

Тому, ще напередодні з’явилося повідомлення про наказа Лукашенка перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська, що біля Росія, на західні кордони до Гродно.

А вже 17 серпня Міноборони Білорусі заявило, що проведе військові навчання із залученням зенітно-ракетних військ, танкових і механізованих батальйонів. А відбудуться вони біля кордону з Литвою.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.