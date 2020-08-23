У Литві зібралася багатотисячна акція ланцюга солідарності з Білоруссю. Зокрема прийшла президентка Литви Даля Грібаускайте, яка стояла в ланцюгу поруч з іншими людьми.

Білоруси й литовці, які прийшли на ланцюг солідарності, вишикувалися з Вільнюса аж до білоруського кордону. Про це розповідає "Наша ніва".

До слова "Марш нової Білорусі", Лукашенка екстрено евакуювали: що відбувається 23 серпня – вражаючі відео

Збиралися взяти участь у цьому заході близько 50 тисяч людей. Організатори стверджують, що приблизно стільки людей і прийшли на акцію.

У цей день литовці також згадували славетний "Балтійський шлях" 23 серпня 1989 року, коли близько 2 мільйонів мешканців Литви, Естонії і Латвії вишикувалися в ланцюг солідарності з Вільнюса в Таллінн через Ригу.

Що цікаво, практично всі учасники акції були в захисних масках. Навіть у таких умовах усі використовують засоби особистого захисту, аби не наражати оточуючих на небезпеку.

Ланцюг солідарності в Литві: дивіться фото

Маршрут ланцюга солідарності в Литві: карта