Білорус звинувачує українських поліцейських у вимаганні 50 тисяч доларів хабаря

І далі історія про те, як українця, політичного біженця з Білорусі, хотіли видворити на батьківщину. Він пручався і тепер стверджує, що правоохоронці вимагали в нього хабар і підкинули набої. Події почали розгортатися ще напередодні нового року, та лише зараз родина оговталась і опублікувала відеокомпромат і погодилася на інтерв’ю.

До маєтку родини Кохановичів приїхала ціла верениця автомобілів. У дворі гостей зустрічає пес – його відігнали автоматними пострілами. Господиня, Юлія Коханович сама відкрила двері, а на зустріч отримала ухвалу на обшук. Чоловіка ж Тимофія поліцейські взяли в кайданки і повели геть.

Майже одразу, співробітники поліції розбрелись по всьому будинку. Це фіксують приховані камери спостереження. Наявність яких, пізніше точно збентежить правоохоронців. Найцікавіше розгорнулось у столовій. Людина, в сірій куртці, відходить від гурту і проходить до білої шафи.

Там зупиняється і кількадесят секунд не зходить з місця. Потім він повертається і щось пошепки повідомляє людині в темному одязі. За кілька хвилин, вже група поліцейських і понятих проходять до цієї шафи і в звичайній цукерниці знаходять 11 куль для пневматичного пістолета.

Читайте також: Як український журналіст Шаройко став жертвою провокації російської розвідки у Білорусі

Про походження боєприпасів жінка нічого не знає. Взагалі заперечує наявність у будинку будь-якої зброї. Епізод із чоловіком у сірій куртці, вважає моментом підкидання набоїв. А дії правоохоронців – незаконними. Та претензії до поліцейських на цьому не закінчуються. Під вартою Тимофій Коханович провів 4 дні.

А судячи з протоколів його затримували двічі. Спочатку як громадянина України, за підписом одного слідчого, а потім як громадянина Білорусі – вже з розчерком іншого поліцейського. Та найцікавіше відбувалось в зачинених кабінетах Голосіївського райвідділу.

Один з працівників попросив всіх вийти з кабінету і зачинив двері, і показав мені на телефоні 50000, і дав зрозуміти, що я буду вільний,

– розповів затриманий Тимофій Коханович.

Зі слів Тимовія Кохановича – це відбулось 31 грудня, за кілька годин до Нового Року. На таку пропозицію, чоловік не погодився і його відправили ночувати назад до слідчого ізолятора. Засідання з обранням міри запобіжного заходу відбувся 1 січня.

Плутанина прокуратури та слідчих з громадянством затриманого видалась судді абсурдною і вона випустила затриманого на волю. Тепер в Голосіївському райвідділі та прокуратурі проводиться внутрішня перевірка. Прес-служба деталей не повідомляє.

Зараз на даний час в головному управлінні проводиться службова перевірка, стосовно цієї події. Надати ніяку інформацію ми вам не можемо – до її завершення,

– розповіли в відділі комунікації ГУ Національної поліції України Києва.

Що ж до предмету обвинувачення, то в Білорусі справа Тимофія Кохановича тягнеться ще з 2007 року. В Мінську він був співвласником однієї з найбільших компаній ринку цінних паперів. Та за рішенням місцевої влади, оборудки з вексельними зобов’язаннями опинились поза законом. Керівництво фірми звинуватили у незаконній підприємницькій діяльності.

Тоді ж 2007 Коханович тікає до України, за рік доводить, що він політичний біженець. Одружується, народжує двох дітей і лише в 2016 отримує Українське громадянство. Зараз відійшов від ринку цінних паперів і працює в сфері страхування. Інцидент з правоохоронцями вважає чиїмось замовлення. Відповідальність для фігурантів затримання домагатиметься у правовому полі.