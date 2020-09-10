Чим більше буде поцілунків російської влади з Лукашенком, тим сильніше буде мучити білоруський народ озвірілий диктатор. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Прижатые к стене беларусы смотрят с ненавистью на карателей и видят за их спинами ржущую Симоньян и ее хозяина. И этого они никогда не простят русским.

Читайте также: После Беларуси падет Россия: почему Лукашенко ошибается?



Белорусские женщины опираются задержанию на акции солидарности с Марией Колесников

Поддержка ядерной державы придает ему уверенности. Позавчера он начал лютовать как никогда прежде – впервые каратели атаковали мирные женские демонстрации. Теперь таракана ничего не сдерживает – "большой брат", если что, подстрахует. За такое не то, что душу, – целую страну продать можно.

Почему протесты в Беларуси станут антироссийскими?

Тактическая ставка на диктатора, столь предсказуемая для Путина, – это безусловное стратегическое поражение в будущем.

У молодежи, которая ненавидит режим Лукашенко, диктатура, насилие и несправедливость будут неизбежно теперь ассоциироваться не только с тараканом, но и с Россией.

В то время, как другие соседи – Польша, Литва, Украина – демонстрируют солидарность именно с народом, а не с обезумевшим тираном. Протест, не имевший прежде антироссийской направленности, теперь ее неизбежно получит. Рано или поздно агония Лукашенко закончится, и тогда вектор развития освободившейся Беларуси станет тем же, что у Украины и других соседей: бежать от России неважно куда, лишь бы подальше. И никто уже не посмотрит на то, что мы братья, соседи и говорим на одном языке.

Потому что с одной стороны будет ждать свободная, сытая и сочувствующая Европа, а с другой – вечный Путин со своими ракетами, нищета, изоляция, коррупция и полицейщина. Как вы думаете, какой выбор сделает беларусский народ (да и любой другой)?

Путин из кожи лезет, чтобы остановить протесты в Беларуси: боится?

Более того, в результате этой политики Россия скорее всего потеряем в будущем и наше главное средство влияния в этой стране – язык. В качестве протеста люди начнут переходить на родную мову и лет через 20 на русском как основном в Беларуси будут говорить только старики. Начнутся процессы десоветизации и дерусификации, которые сейчас можно наблюдать в Украине.

Всего этого можно было бы избежать, если бы у Путина были какие-то еще цели, кроме сиюминутных. Но он, глядя на Беларусь, видит сейчас одно: ползучая оранжевая зараза подбирается с запада к границам России, угрожая его власти. Если не подавить там – начнется здесь. То, что это не зараза, а неизбежный ход истории, сметающий один за другим морально устаревшие авторитарные режимы, ему не объяснишь. В его мире нет такого субъекта политики как народ.

И очень зря, так как именно люди – носители духа времени, а не престарелые диктаторы, застрявшие в 20 веке. Общество никогда не перестает развиваться, в отличие от погрязшего в самодовольстве автократа (для этого состояния Лукашенко даже придумали название – "эффект теплой ванны"). В какой-то момент уровень развития общества начинает драматически не соответствовать сложившейся картине мира автократа, узурпировавшего власть десятки лет назад, – и тогда молчавший все это время народ восстает против режима.

Это происходит сейчас в Беларуси, и это рано или поздно произойдет в России – представления о мире пожилого офицера КГБ с замашками решалы из бандитского Петербурга оказались востребованы после бардака 90-х, но спустя 20 лет катастрофически устарели и губительно сказываются на развитии страны. Но видимо это судьба гибнущей империи – прежде чем окончательно рухнуть, дойти до крайней точки, растерять все без остатка и надежд на восстановление.

Рекомендуем! "Титушки" – предвестники краха: что общего у режимов Лукашенко и Януковича?

Очень горько и стыдно, что из Минска, судя по заявлению Алексиевич, совсем не видно в России людей, поддерживающих героическую борьбу беларусов за свободу.

За пропагандистским шумом голос нормальных людей почти не слышен. С этим что-то надо делать. Очевидно, что писать посты в фэйсбуке в нынешней ситуации недостаточно