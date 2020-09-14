У міністерстві внутрішніх справ відреагували на інцидент з побиттям жінки правоохоронцем. Щоправда, вибачень не було. Ба більше, у відомстві вступилися за силовика і заявили, що він у такий спосіб захищався.

Позиція МВС Білорусі

У білоруському міністерстві закордонних справ представили свій варіант розвитку подій. Про це повідомляє "Белсат" у телеграмі.

Що було раніше У Білоруському Жодіно силовик вдарив жінку: відео

За даними МВС, екіпаж ДАІ розслідував факт порушення ПДР, але "натовп незадоволених громадян" намагався запобігти цьому. Поліцейські, які прибули на допомогу, почали відтісняти людей від спецтранспорту.

Однак громадяни не розходились, викрикуючи різні фрази та образи на адресу поліцейських. Раптом з натовпу вийшла жінка і пішла до поліцейського. Вона різко спрямувала телефон з камерою в обличчя поліцейського. Він припустив, що слідуватиме удар. Негайною реакцією стало застосування фізичної сили для самозахисту,

– заявили у відомстві.

Наразі триває розслідування інциденту. У якому стані зараз постраждала, на жаль, невідомо.

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Деталі жорстокого побиття жінки

13 вересня у місті Жодіно під час мітингу силовик вдарив жінку в обличчя. Від удару вона впала на землю.

Однак поліціянт на цьому не зупинився та навис над жінкою, намагаючись душити її. Лише завдяки небайдужим людям вдалося уникнути жахливої трагедії.

Згодом правоохоронець заштовхав жінку в автомобіль без розпізнавальних знаків.

Момент побиття жінки поліцейським потрапив на камери: дивіться відео