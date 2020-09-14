Стан здоров'я білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, яка наразі перебуває у СІЗО "Жодіно", погіршився. У жінки загострилась алергія.

Адвокатка Колесникової розповіла, що у СІЗО опозиціонерці дали несвіжі матраци та подушку. Від пилюки в політикині загострилась алергія, пише "Белсат".

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У Колесникової набрякла носоглотка та почалися проблеми з очима. Жінка також має сильний кашель і нежить.

Захист опозиціонерки просить замінити речі у камері та дозволити передати їй необхідні ліки.

За словами адвокатки, фізична слабкість не вплинула на настрій Колесникової.

Що відомо про затримання Колесникової

Колесникова входить до Координаційної ради білоруської опозиції.

8 вересня жінка загадково зникла. Фактично добу її рідні та соратники не знали, де перебуває опозиціонерка.

Згодом стало відомо, що Колесникову намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Однак на кордоні з Україною жінка порвала свій паспорт.

Спершу Колесникову утримували у Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО у Мінську. Зараз жінку утримують у СІЗО "Жодіно".

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