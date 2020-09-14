В білоруської опозиціонерки Колесникової погіршилось здоров'я в СІЗО
Стан здоров'я білоруської опозиціонерки Марії Колесникової, яка наразі перебуває у СІЗО "Жодіно", погіршився. У жінки загострилась алергія.
Адвокатка Колесникової розповіла, що у СІЗО опозиціонерці дали несвіжі матраци та подушку. Від пилюки в політикині загострилась алергія, пише "Белсат".
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У Колесникової набрякла носоглотка та почалися проблеми з очима. Жінка також має сильний кашель і нежить.
Захист опозиціонерки просить замінити речі у камері та дозволити передати їй необхідні ліки.
За словами адвокатки, фізична слабкість не вплинула на настрій Колесникової.
Що відомо про затримання Колесникової
- Колесникова входить до Координаційної ради білоруської опозиції.
- 8 вересня жінка загадково зникла. Фактично добу її рідні та соратники не знали, де перебуває опозиціонерка.
- Згодом стало відомо, що Колесникову намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Однак на кордоні з Україною жінка порвала свій паспорт.
- Спершу Колесникову утримували у Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО у Мінську. Зараз жінку утримують у СІЗО "Жодіно".
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