Координаційна рада Білорусі продовжить роботу без президії. Ключові рішення прийматиме основний склад ради на основі голосувань.

Незважаючи на те, що з членів президії на території Білорусі на волі залишилася тільки Світлана Алексієвич, білоруська опозиційна рада продовжить свою роботу. Про це повідомляє пресслужба Координаційної ради.

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Діяльність КР триває, і прийняття рішень можливе. На вчорашній зустрічі це було підтверджено! Сам склад президії залишається колишнім, – повідомили опозиціонери.

Що трапилося з членами президії Координаційної ради

Лілія Власова – 31 серпня жінку затримали силовики. 3 вересня опозиціонерці оголосили звинувачення у податкових злочинах.

– 31 серпня жінку затримали силовики. 3 вересня опозиціонерці оголосили звинувачення у податкових злочинах. Сергій Дилевський – 25 серпня опозиціонера заарештували на 10 діб за участь у масових заворушеннях. Згодом йому продовжили арешт ще на 15 діб.

– 25 серпня опозиціонера заарештували на 10 діб за участь у масових заворушеннях. Згодом йому продовжили арешт ще на 15 діб. Максим Знак – 10 вересня чоловіка затримали за причетність до спроб захопити владу в Білорусі.

– 10 вересня чоловіка затримали за причетність до спроб захопити владу в Білорусі. Ольга Ковалькова – опозиціонерку силою вивезли на кордон із Польщею й випустили у нейтральній смузі.

– опозиціонерку силою Павло Латушко – через тиск КДБ був змушений покинути територію Білорусі.

– через тиск КДБ був змушений покинути територію Білорусі. Марія Колесникова – 8 вересня жінку схопили силовики. Майже добу рідним не було нічого відомо про те, де перебуває опозиціонерка. Згодом з'явилася інформація, що Колесникова перебуває у Мозирському прикордонному загоні, після цього її перевели в СІЗО у Мінську. Наразі опозиціонерка перебуває у СІЗО "Жодіно".

Що відомо про Координаційну раду Білорусі