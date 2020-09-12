Координаційна рада Білорусі продовжить роботу без своїх очільників
Координаційна рада Білорусі продовжить роботу без президії. Ключові рішення прийматиме основний склад ради на основі голосувань.
Незважаючи на те, що з членів президії на території Білорусі на волі залишилася тільки Світлана Алексієвич, білоруська опозиційна рада продовжить свою роботу. Про це повідомляє пресслужба Координаційної ради.
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Діяльність КР триває, і прийняття рішень можливе. На вчорашній зустрічі це було підтверджено! Сам склад президії залишається колишнім, – повідомили опозиціонери.
Що трапилося з членами президії Координаційної ради
- Лілія Власова – 31 серпня жінку затримали силовики. 3 вересня опозиціонерці оголосили звинувачення у податкових злочинах.
- Сергій Дилевський – 25 серпня опозиціонера заарештували на 10 діб за участь у масових заворушеннях. Згодом йому продовжили арешт ще на 15 діб.
- Максим Знак – 10 вересня чоловіка затримали за причетність до спроб захопити владу в Білорусі.
- Ольга Ковалькова – опозиціонерку силою вивезли на кордон із Польщею й випустили у нейтральній смузі.
- Павло Латушко – через тиск КДБ був змушений покинути територію Білорусі.
- Марія Колесникова – 8 вересня жінку схопили силовики. Майже добу рідним не було нічого відомо про те, де перебуває опозиціонерка. Згодом з'явилася інформація, що Колесникова перебуває у Мозирському прикордонному загоні, після цього її перевели в СІЗО у Мінську. Наразі опозиціонерка перебуває у СІЗО "Жодіно".
Що відомо про Координаційну раду Білорусі
- Координаційну раду Білорусі опозиціонери створили після виборів 9 серпня.
- Метою ради було забезпечити мирну передачу влади від чинного президента Олександра Лукашенка до опозиціонерки Світлани Тихановської. Саме вона за результатами незалежних екзит-полів здобула перемогу на виборах президента Білорусі 2020 року.
- Перше засідання Координаційної ради відбулося 19 серпня.
- Чинна влада Білорусі визнала Координаційну раду неконституційною.