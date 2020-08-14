Білорусі пропонують провести нові вибори
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Білорусі мирний план. Зокрема він запропонував владі Білорусі розглянути можливість провести нові президентські вибори.
Солідарність не дозволяє Польщі бути пасивними за тих подій, що відбуваються за нашим східним кордоном, заявив Матеуш Моравецький. Про це пише Wiadomosci.
До слова Чотири держави готові стати посередниками для вирішення конфлікту у Білорусі
Закликаємо владу розглянути можливість нових виборів – вільних і справедливих. Виборів за участі міжнародних спостерігачів,
– наголосив прем'єр Польщі.
Він також розкрив ще деякі плани польської влади щодо Білорусі. Зокрема для тих людей, що піддалися репресіям, Польща збирається дозволити перетинати кордон без необхідних на це документів.
"Саме в Польщі багато білорусів знайшли свій другий дім. Ми запропонуємо програму стипендій для студентів і науковців, звільнених з університетів", – заявив голова польського уряду.
Також Матеуш Моравецький запропонував підтримку неурядових організацій у Білорусі. Мовляв, це допоможе сформувати почуття міжнародної солідарності.
Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 6 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.