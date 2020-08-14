Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Білорусі мирний план. Зокрема він запропонував владі Білорусі розглянути можливість провести нові президентські вибори.

Солідарність не дозволяє Польщі бути пасивними за тих подій, що відбуваються за нашим східним кордоном, заявив Матеуш Моравецький. Про це пише Wiadomosci.

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Закликаємо владу розглянути можливість нових виборів – вільних і справедливих. Виборів за участі міжнародних спостерігачів,

– наголосив прем'єр Польщі.

Він також розкрив ще деякі плани польської влади щодо Білорусі. Зокрема для тих людей, що піддалися репресіям, Польща збирається дозволити перетинати кордон без необхідних на це документів.

"Саме в Польщі багато білорусів знайшли свій другий дім. Ми запропонуємо програму стипендій для студентів і науковців, звільнених з університетів", – заявив голова польського уряду.

Також Матеуш Моравецький запропонував підтримку неурядових організацій у Білорусі. Мовляв, це допоможе сформувати почуття міжнародної солідарності.

Коротко про те, що відбувається в Білорусі