Вагітну мешканку білоруського Гродно жорсткого затримали правоохоронців. У відділку міліції її кілька разів вдарили, зокрема в живіт. Жінці не надали вчасно медичну допомогу, вона втратила дитину.

Карину Малиновську затримали біля будинку ще 11 серпня. Вона розмовляла у своїй машині, повідомляє видання "Народна воля".

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Раптом до автомобіля підійшли 3 чоловіків, самі відкрили двері та вимагали, аби жінка вийшла. Вони відвезли її до Ленінського районного відділку міліції.

Завели до кабінету, там було багато міліціонерів. Зайшли ще двоє, один був у балаклаві. Другий, в цивільному, вдарив по шиї так, що я одразу ж впала на підлогу,

– розповіла Малиновська.

Після цього жінку почали залякувати та вимагали підписати протокол. Погрожували, що відправлять у в'язницю її маму та відберуть 1,5-річну доньку. Правоохоронець ще раз вдарив жінку, вже у живіт. Вона закричала, що вагітна. Попри це, міліціонери відмовилися викликати швидку.

Довідка. За словами Малиновської, у міліції вирішили, що вона є однією з координаторів протестів. Мовляв, через те, що напередодні вона спілкувалася зі знайомим – громадським активістом

Врешті, до Малиновської таки привели лікарку, яка працює у відділку. Та заявила, що не впевнена, чи жінка справді вагітна. Через якийсь час затриману таки відвезли у міську лікарню. Там її вагітність підтвердили, крім цього – діагностували розрив кисти.

Медики наполягали, аби Малиновська залишилася в лікарні. Проте силовики спочатку відвезли її назад у відділок, а потім кинули за ґрати. У в'язниці в жінки почалася лихоманка. Її знову відвезли у лікарню та зробили операцію. Опісля вона дізналася, що втратила дитину.



Жінка втратила дитину через свавілля правоохоронців / Фото "Народна воля"

Коли Малиновська вийшла на волю, силовики вимагали, аби вона підписала протокол та зізналася в торгівлі петардами. Її змусили на камеру збрехати про це, знову погрожуючи забрати дитину. Згодом це відео показали по білоруському державному телебаченню.

Малиновська таки відмовилася підписувати протокол, тоді на неї склали новий – нібито за участь в несанкціонованому заході. Жінку також зобов'язали сплатити штраф у 2922 гривні. Тепер вона намагається відновити справедливість та має намір судитися з правоохоронцями.

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