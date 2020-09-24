Після інавгурації Лукашенка в Білорусі з новою силою спалахнули протести. Силовики жорстко розганяли демонстрантів. Затримання відбувалися у Мінську, Могильові, Гомелі, Століні, Бресті та інших містах країни. У столиці ОМОН використовував водомети та сльозогінний газ.

Як білоруси допомагали один одному під час протестів – у прямому ефірі 24 каналу розповів Валентин Стефанович, представник правозахисного центру "Вясна".

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За його словами, солідарність серед громадян країни зараз дуже велика. Наприклад, в мережі поширюють відео, як до таксі забігає протестувальник, і водій швидко тікає від силовиків.

Вчора в районах, де відбувалися розгони протестів, люди відчиняли двері своїх будинків. Вони кричали з вікон коди від під'їздів, аби демонстранти могли врятуватися і сховатися від міліції,

– зазначив Стефанович.

Він також наголосив, що білоруси допомагають один одному, як можуть. Зокрема, збирають гроші для тих, хто потерпів внаслідок свавілля правоохоронців.

Довідка. За даними МВС Білорусі, 23 вересня по всій країні було затримано понад 360 людей, більшість – у Мінську. 320 протестувальників чекають адмінрозгляду своїх справ. Їм інкримінують порушення законодавства про масові заходи.

Як зауважив правозахисник, затримати за несанкціоновані демонстрації перед судовим розглядом можуть не більше ніж на 72 годин. Проте потім людям загрожують штрафи або адміністративний арешт до 15 днів.

Таємна інавгурація Лукашенка: що відомо

Попри масові протести у Білорусі, Лукашенко 23 вересня таки вступив на посаду президента Білорусі.

Інавгурація відбувалась таємно у Палаці Незалежності. Усі провладні телеканали Білорусі у час інавгурації транслювали серіали.

Це суперечить білоруському законодавству, адже церемонія повинна транслюватися по республіканському телебаченню і радіо.

На захід Лукашенко запросив білоруських чиновників та силовиків, і жодного іноземного посла.

Повний коментар Валентина Стефановича: відео 24 каналу