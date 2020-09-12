У Мінську 12 вересня силовики затримали двох журналістів опозиційного видання Belsat Катерину Андреєву й Максима Калитовського. Білоруська влада офіційно висунула їм обвинувачення й збирається їх судити.

Журналістів затримали в Мінську під час висвітлення жіночого маршу 12 вересня, повідомляє видання TUT.BY.

До слова Марш жінок і сутички з силовиками: що відбувається в Білорусі 12 вересня – фото, відео

Щодо журналістів склали по два адміністративні протоколи – про порушення законодавства щодо ЗМІ й про непокору правоохоронним органам.

Міліціонер, який оформляв протоколи, повідомив журналістам, що судити їх будуть лише у вівторок, 15 вересня. До того часу вони будуть перебувати в мінському ізоляторі на Окрестина.

Коротко про марш жінок у Мінську:

У Мінську відбувся традиційний жіночий марш. Близько 15 години жінки вишикувалися в колону і почали аплодувати, після чого з'явилися силовики в балаклавах.

За попередніми даними, участь в Марші взяли понад 10 тисяч білорусок. Натомість відомо, що силовики в Мінську в цей день затримали щонайменше 46 протестувальників.