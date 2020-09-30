У Білорусі тривають "сидячі" протести студентів: затримали 4 людей – фото
У Білорусі 30 вересня відбуваються масові "сидячі" протести студентів. На мітинги вийшла молодь із понад 10 університетів країни. Відомо про затримання 4 людей.
На прохання міліції студенти Гродненського держуніверситету розійшлися. Однак все одно 3 із них затримали. Про це повідомили у телеграм-каналі "Студэнцкая ініцыятыўная група", інформує 24 канал.
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Також затримали студента Білоруського аграрного технічного університету, який вийшов на одиничну акцію.
У яких університетах відбулись протести
- Білоруський національний технічний університет,
- державного медуніверситет,
- Білоруський державний університет фізичної культури,
- Білоруський державний економічний університет,
- Білоруський державний університет культури і мистецтв,
- Мінський державний лінгвістичний університет,
- Білоруський національний технічний університет,
- Інститут Сахарова,
- Академія мистецтв,
- Гомельський державний технічний університет імені П. Сухого.
Відомо, що для підтримки білоруських студентів на мітинг вийшла молодь за кордоном, зокрема, у Мюнхені.