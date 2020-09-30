У Білорусі 30 вересня відбуваються масові "сидячі" протести студентів. На мітинги вийшла молодь із понад 10 університетів країни. Відомо про затримання 4 людей.

На прохання міліції студенти Гродненського держуніверситету розійшлися. Однак все одно 3 із них затримали. Про це повідомили у телеграм-каналі "Студэнцкая ініцыятыўная група", інформує 24 канал.

До теми Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

Також затримали студента Білоруського аграрного технічного університету, який вийшов на одиничну акцію.

У яких університетах відбулись протести

Білоруський національний технічний університет,

державного медуніверситет,

Білоруський державний університет фізичної культури,

Білоруський державний економічний університет,

Білоруський державний університет культури і мистецтв,

Мінський державний лінгвістичний університет,

Білоруський національний технічний університет,

Інститут Сахарова,

Академія мистецтв,

Гомельський державний технічний університет імені П. Сухого.

Відомо, що для підтримки білоруських студентів на мітинг вийшла молодь за кордоном, зокрема, у Мюнхені.