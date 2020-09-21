В Білорусі затримали 442 протестувальників: в МВС скаржаться на "жінок-активісток, які верещать"
Білоруські силовики 20 вересня на акціях протесту в Мінську затримали 266 людей та 176 – в інших містах. Більшу частину затриманих заарештували. Наразі вони очікують на суд.
Всього у неділю правоохоронці Білорусі зареєстрували 24 акції протесту, в яких брали участь понад 100 тисяч людей. Про це у телеграмі повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
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Що кажуть в МВС про протести в Білорусі
"В процесі ходи учасники протесту хаотично пересувалися по проспектах і вулицях столиці (Мінська – 24 канал). До них приєднувались додаткові групи людей. У піковий момент збору їх загальна кількість досягла 18 тисяч осіб. Близько 6 вечора в районі площі Перемоги несанкціонована акція завершилася", – розповіла прессекретарка МВС Білорусі.
Чемоданова також заявила, що в Бресті білоруські силовики застосували сльозогінний газ і випустили в повітря світло-шумову гранату, щоб запобігти агресії протестувальників.
Прессекретарка поскаржилась, що на учасників протесту не діють вмовляння, а за це "настає відповідальність".
Сексистські заяви Чемоданової
Чемоданова зазначила, що білоруси виходять на протести разом з маленькими дітьми. Вона розповіла, що МВС неодноразово просило активістів такого не робити. Також Чемоданова засудила жінок-протестувальниць.
Соромно дивитися на жінок-активісток, які оскаженіло і з захватом верещать серед собі подібних. Так і хочеться сказати: "Побережіть свої сили для сімей, а якщо таких немає – то для їх створення",
– заявила Чемоданова.
Прессекретарка розповіла, що білоруски показали на протестах "нежіночу поведінку" – нестямно кричали, театрально били по автозаку і розгойдували його. За словами Чемоданової, жінки також чіплялись та висіли на силовиках.
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Коротко про протести в Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Відтак, обурені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Білоруські правоохоронці з перших днів протестів влаштовували жорстокі розгони демонстрантів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде. Ба більше – він вислав з країни або затримав багатьох опозиційних лідерів.