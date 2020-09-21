Білоруські силовики 20 вересня на акціях протесту в Мінську затримали 266 людей та 176 – в інших містах. Більшу частину затриманих заарештували. Наразі вони очікують на суд.

Всього у неділю правоохоронці Білорусі зареєстрували 24 акції протесту, в яких брали участь понад 100 тисяч людей. Про це у телеграмі повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

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Що кажуть в МВС про протести в Білорусі

"В процесі ходи учасники протесту хаотично пересувалися по проспектах і вулицях столиці (Мінська – 24 канал). До них приєднувались додаткові групи людей. У піковий момент збору їх загальна кількість досягла 18 тисяч осіб. Близько 6 вечора в районі площі Перемоги несанкціонована акція завершилася", – розповіла прессекретарка МВС Білорусі.

Чемоданова також заявила, що в Бресті білоруські силовики застосували сльозогінний газ і випустили в повітря світло-шумову гранату, щоб запобігти агресії протестувальників.

Прессекретарка поскаржилась, що на учасників протесту не діють вмовляння, а за це "настає відповідальність".

Сексистські заяви Чемоданової

Чемоданова зазначила, що білоруси виходять на протести разом з маленькими дітьми. Вона розповіла, що МВС неодноразово просило активістів такого не робити. Також Чемоданова засудила жінок-протестувальниць.

Соромно дивитися на жінок-активісток, які оскаженіло і з захватом верещать серед собі подібних. Так і хочеться сказати: "Побережіть свої сили для сімей, а якщо таких немає – то для їх створення",

– заявила Чемоданова.

Прессекретарка розповіла, що білоруски показали на протестах "нежіночу поведінку" – нестямно кричали, театрально били по автозаку і розгойдували його. За словами Чемоданової, жінки також чіплялись та висіли на силовиках.

Цікаво. Сексистські заяви від представників білоруської влади можна було почути й раніше. Зокрема членкиня Центральної комісії з виборів в Білорусі Лідія Єрмошина у 2010 році після виборів президента прокоментувала жінок-протестувальниць так: "Це не жінки. Справжні жінки сидять вдома і варять борщ".

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