У Білорусі 23 серпня вкотре почалися проблеми з Інтернетом. Зокрема в Мінську перестали працювати деякі соціальні мережі й зовнішні ресурси.

Проблеми з Інтернетом почалися після 18 години 23 серпня, пише телеграм-канал NEXTA live.

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У час коли почалися перебої в мережі, у Мінську тривала одна з найбільш масштабних акцій за увесь час білоруських протестів. У ній взяли участь, за різними оцінками, до 300 тисяч осіб.

Оператор інтернет-зв'язку А1 повідомив, що проблеми з Інтернетом пов'язані з проханням влади. Мовляв, так було потрібно для національної безпеки.

Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних. Просимо вибачення й сподіваємося на швидке відновлення обслуговування,

– заявив оператор.

Протести в Білорусі: коротко