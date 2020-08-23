У Білорусі знову проблеми з Інтернетом: влада каже, що "для нацбезпеки"
У Білорусі 23 серпня вкотре почалися проблеми з Інтернетом. Зокрема в Мінську перестали працювати деякі соціальні мережі й зовнішні ресурси.
Проблеми з Інтернетом почалися після 18 години 23 серпня, пише телеграм-канал NEXTA live.
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У час коли почалися перебої в мережі, у Мінську тривала одна з найбільш масштабних акцій за увесь час білоруських протестів. У ній взяли участь, за різними оцінками, до 300 тисяч осіб.
Оператор інтернет-зв'язку А1 повідомив, що проблеми з Інтернетом пов'язані з проханням влади. Мовляв, так було потрібно для національної безпеки.
Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних. Просимо вибачення й сподіваємося на швидке відновлення обслуговування,
– заявив оператор.
Протести в Білорусі: коротко
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.
- Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів.До них застосовували насилля і після затримання.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Поранені були більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.