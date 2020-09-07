Міністерство оборони Білорусі привело у повну бойову готовність 1868-у та 3620-у бази артилерійського озброєння. Такі самі дії вчинили і щодо 969-ої бази резерву танків.

Військових викликатимуть із запасу

Таке рішення начебто ухвалили під час чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил країни. Про це інформує військове відомство у телеграмі.

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Окрім цього, із запасу викликатимуть військовослужбовців та здійснюватимуть бойове налагодження підрозділів.

Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями техзабезпечення,

– повідомили в Міноборони Білорусі.

Зверніть увагу! Такі дії Міноборони відбуваються на фоні масових протестів, які тривають в країні ось уже 4 тижні. Лише 6 вересня в країні затримали понад 600 осіб.

Лукашенко заявляв про загрозу з боку НАТО

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що за закликом опозиції НАТО може ввести свої війська. Начебто активно військові Альянсу почали діяти у Польщі та країнах Прибалтики. У НАТО заявам Лукашенка обурились і сказали, що розміщення військ нічого спільного із ситуацією в Білорусі не має.