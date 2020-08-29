У Північноатлантичному Альянсі дали відповідь Олександрові Лукашенку щодо розгортання військ в Балтійському регіоні. У НАТО кажуть, розміщення сил має оборонний характер і почалось ще до подій у Білорусі.

Лукашенко каже, що НАТО загрожує Білорусі

Раніше Лукашенко неодноразово наголошував на загрозі, що надходить від НАТО на "західних кордонах". Закиди білоруського глави держави прокоментувала речниця НАТО Оана Лунгеску агентству "Интерфакс-Запад".

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Наші розгортання в Балтійському регіоні на території союзників по НАТО мають оборонний характер, вони передували кризі в Білорусі, і ми діємо прозоро в тому, що стосується бойової підготовки і навчань, які плануються на довгостроковий період,

– повідомила Лунгеску.

Водночас речниця Альянсу наголосила, що НАТО залишається насторожі і в будь-який момент готове допомогти країнам-союзникам.

Лукашенко vs НАТО: коротко

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що за викликом "альтернативного президента Білорусі" Альянс може ввести в країну війська. Також глава Білорусі зауважив, що біля білоруських кордонів уже помітили "ворушіння військ НАТО". У Північноатлантичному Альянсі обурені подібними заявами.