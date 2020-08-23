Напередодні очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "альтернативний президент" може звернутися до НАТО і блок введе війська до країни. У НАТО наголосили, що не є загрозою для Білорусі чи будь-якої іншої країни.

Позиція НАТО

Прессекретарка НАТО Оана Лунгеску заявила, що слова Лукашенка є безпідставними. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Як ми вже раніше дали зрозуміти, НАТО не являє собою ніякої загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни,

– підкреслила Оана Лунгеску.

Окрім того, Польща та Литва назвали заяви Лукашенка "пропагандою" та "повністю безпідставними заявами про уявні зовнішні загрози".

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Обурливі слова Лукашенка

Олександр Лукашенко вказав, що "альтернативний президент", якого "тягнуть" до країни зовнішні сили, може звернутися до НАТО. Після цього блок нібито введе війська до Білорусі, а поблизу білоруських кордонів вже відбуваються "ворушіння військ НАТО".

Нещодавно Лукашенко зауважив, що на західних кордонах неспокійно. Він вкотре згадав, що там "брязкають зброєю". Імовірно, Лукашенко має на увазі військові навчання НАТО, які проходять у Литві та Польщі неподалік від кордонів з Білоруссю.