У білоруському видавництві "Янушкевич" виходить книга Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната". Білоруські митники наразі не пропустили наклад роману через кордон. Вони вимагають від видавців довести, що у "Гаррі Поттері" немає закликів до повалення чинної влади.

Видавництво "Янушкевич" справді готує довідку для білоруських митників. У ній фахівці коротко розкриють сюжет книги, а також аргументуватимуть, чому роман відомий у світі. Про це повідомляє TUT.BY.

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Незважаючи на такі дивні умови випуску книги, видавці налаштовані оптимістично. Вони планують, що продаж "Гаррі Поттера і таємної кімнати" стартує 26 вересня у книгарні "Світоч".

Реакція білорусів

Білоруси обурені та здивовані такими діями влади. У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо найяскравіші:

"А чому не сама Роулінг має присягнути, що не писала про Лукашенка? Було б ще епічніше";

"Добре, що "1984" Орвелла встигли вивезти з країни";

"Може, Волдеморт – це таємне прізвище Лукашенка?";

"В оригіналі було "Гаррі Поттер і таємниця Овального кабінету";

"І не сказати ж що нема (закликів до повалення влади – 24 канал), Піду куплю собі примірничок))".

Що кажуть білоруські митники

У державному митному комітеті Білорусі заперечують інформацію, що вони нібито просили перевірити "Гаррі Поттера". Однак видавці від своїх слів не відмовляються.

Додамо, що перша частина серії про юного чарівника "Гаррі Поттер і філософський камінь" білоруською мовою з'явилася у 2019 році.