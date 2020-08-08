У Білорусі склалася парадоксальна ситуація – і в опозиції, і у влади Росії тепер спільний ворог – Олександр Лукашенко. При цьому деякі опозиціонери буквально підігрують Кремлю. Далі – оригінал російською.

Глядя на беларускую оппозицию, не могу не вспомнить сакраментальное: "И смех и грех"!

Ведь по сути, люди, которые выступают сейчас поголовно против тоталитарного и репрессивного режима Александра Лукашенко, вполне успешно старающегося находить точки соприкосновения с западной элитой, по странному стечению обстоятельств видят будущее Беларуси исключительно в союзе с другим тоталитарным и репрессивным режимом, руки которого по локоть в крови не только братского и дружественного беларусам украинского, грузинского, азербайджанского, молдавского, но и сирийского, ливийского и многих других народов – путинской Россией. Или на самом деле это все не по странному стечению обстоятельств?

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Так, намедни, очередной кандидат в президенты Беларуси, Сергей Черечень, отметился весьма однозначным заявлением, а именно, данный субъект заявил, что Беларусь не должна пока выходить из договора о Союзном государстве с Россией, а задержанные российские боевики ЧВК "Вагнер" не выполняли задание по свержению действующего правительства РБ.



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Возможно, в какой-то степени Черечень и прав, ведь выход Беларуси из разного рода договоров с Россией обернётся для республики рядом экономических проблем. Ведь Россия на протяжении всех этих лет поглощала Беларусь максимально возможными путями, подчиняя её финансовую и экономическую системы, равно как и украинские. Но в 2014 году мы увидели, что все пагубные последствия такой теневой игры, на уничтожение экономики и промышленного потенциала страны, которую Москва видит отнюдь не как братскую или союзную, а как перспективный плацдарм по разграблению и размещению на нём своих вооруженных сил.

И если экономические вопросы еще дискуссионные, то вот нарратив про наемников ЧВК "Вагнер", которые выдаются чуть ли не за незадачливых туристов, из уст очередного оппозиционера, звучат как ненастроенный пианино.

А в довесок до классической ереси от российских пропагандистов, озвученных белорусским оппозиционером, прозвучала другая классика, а именно – Республика Беларусь не должна состоять в НАТО.

Вот такие они, беларские оппозиционеры. Один на деньги "Газпрома" выстраивает предвыборную компанию, другая пользуется услугами кремлевских пиратехнологов с ксивами ГРУ, третий бежит от “маньяка” Лукашенко к “спасительному” Путину, после чего нарисовывается в Киеве, ну и очередная консерва без шансов на “проходной балл”, накануне выборов, вторит кремлевской пропаганде с совпадением на все 146%.

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Конечно, мне бы хотелось верить в демократическое и абсолютно свободное будущее Беларуси при одном из оппозиционных деятелей. Но сейчас перед глазами предстает лишь ряд кремлевских марионеток, которые приведут Беларусь не к светлому будущему, а к мраку, мало чем отличающемуся от того клокочущего безысходностью коллапса, что мы можем наблюдать на любой той метастазе, что была создана за последнее время на большой карте "русским миром".