Білоруські хакери, що називають себе кіберпартизани, зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі. Сталося це 5 вересня. Цікаво, що хакери також залишили послання на державному сайті та закликали всіх білорусів приєднатися до боротьби.

У Білорусі перестали працювати сайти торгово-промислової палати та громадського об'єднання "Біла Русь". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Важливо Масштабна кібератака російських спецслужб на органи держвлади напередодні Дня Незалежності

Хакери розмістили повідомлення на офіційному сайті торгово-промислової палати з закликом до боротьби.

Ми – кіберпартизани Білорусі. Ми, як і наші сміливі предки, почали свою партизанську війну... закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі й віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби,

– мовиться у повідомленні.

Перед цим у соціальних мережах з'явився скріншот головної сторінки сайту торгово-промислової палати із закликом "білоруських кіберпартизанів".

Сайт белорусской торгово-промышленной палаты сейчас. Это уже не остановить... pic.twitter.com/idqZBsB3s0 — E.L. (@El_espanola) September 5, 2020

Зауважимо, що раніше кіберпартизани атакували офіційний сайт президента Білорусі. Деякий час на офіційній сторінці був розміщений банер, на якому можна впізнати костюм Вєрки Сердючки. Пізніше сайт міністерства внутрішніх справ Білорусі також піддався атаці хакерів. Хтось розмістив там фото й дані Олександра Лукашенка. У повідомленні мовилося, що Лукашенко, мовляв, розшукують, а ще він узурпував владу та вчинив злочини проти білоруського народу.