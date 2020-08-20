Національний координаційний центр кібербезопасноті (НКЦК) при РНБО виявив активізацію хакерського угруповання Gamaredon. За останніми стоять спецслужби Російської Федерації. І вони готують масштабну скоординовану атаку на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури.

Що вдалося виявити фахівцям РНБО

Так, фахівці координаційного центру виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак. А мета таких заходів – підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Під час останніх спроб атак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України. Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи.

Проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів,

– зазначають фахівці РНБО.

Заява секретаря РНБО Олексія Данілова

Він наголосив, що усі суб’єкти сектору безпеки та оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах, працюють у постійному режимі відслідковування, запобігання та відбиття кібератак. Оскільки кіберзагрози з боку Російської Федерації є вкрай небезпечними як для України, так і для європейських країн.

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Невідкладне інформування про виявлені кібератаки на інформаційні системи держорганів, об’єктів критичної інфраструктури для здійснення координації з оперативного реагування є вкрай важливим, адже наслідки від кібератак можуть створити суттєву загрозу життєво важливим інтересам держави та суспільства,

– підкреслив Данілов.