Білоруські прикордонники не пустили до країни голову католицької церкви: деталі скандалу
Білоруські прикордонники не пустили до країни очільника католицької церкви, архієпископа Тадеуша Кондрусевича. Відомо, що він повертався на батьківщину з Польщі.
Наразі Тадеуш Кондрусевич перебуває на кордоні між Польщею та Білоруссю. Про це архієпископ повідомив у коментарі білоруській "Радіо Свобода".
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Деталі скандалу
За словами Кондрусевича, він прибув на польсько-білоруський кордон, однак на КПП у Кузні Белостоцькій білоруські прикордонники відмовилися пропускати його до країни.
Я перебуваю на переході в Кузні, мене не пустили. Поки нічого більше сказати не можу, –
сказав Тадеуш Кондрусевич.
Наразі точна причина такого рішення прикордонників невідома.
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Прессекретар католицької церкви в Білорусі Юрій Санько підтвердив цей інцидент виданню TUT.BY.
Так, Тадеуш Кондрусевич зараз перебуває на кордоні. Чому його не пропускають, ніхто нам не коментує поки. Він повертається з Польщі, тиждень там перебував, тому що у нього були там богослужіння,
– сказав Санько.
Що відомо про Тадеуша Кондрусевича: головне
- Очільник католицької церкви та архієпископ Тадеуш Кондрусевич є громадянином Білорусі.
- Раніше він неодноразово осуджував насильство щодо мирних демонстрантів.
- Минулого тижня закликав розслідувати "неадекватні і протиправні" дії силовиків, які 26 серпня під час акції протесту замкнули в одному із костелів Мінська близько 20 осіб.
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