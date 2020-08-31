Білоруські прикордонники не пустили до країни очільника католицької церкви, архієпископа Тадеуша Кондрусевича. Відомо, що він повертався на батьківщину з Польщі.

Наразі Тадеуш Кондрусевич перебуває на кордоні між Польщею та Білоруссю. Про це архієпископ повідомив у коментарі білоруській "Радіо Свобода".

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За словами Кондрусевича, він прибув на польсько-білоруський кордон, однак на КПП у Кузні Белостоцькій білоруські прикордонники відмовилися пропускати його до країни.

Я перебуваю на переході в Кузні, мене не пустили. Поки нічого більше сказати не можу, –

сказав Тадеуш Кондрусевич.

Наразі точна причина такого рішення прикордонників невідома.

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Прессекретар католицької церкви в Білорусі Юрій Санько підтвердив цей інцидент виданню TUT.BY.

Так, Тадеуш Кондрусевич зараз перебуває на кордоні. Чому його не пропускають, ніхто нам не коментує поки. Він повертається з Польщі, тиждень там перебував, тому що у нього були там богослужіння,

– сказав Санько.

Що відомо про Тадеуша Кондрусевича: головне

Очільник католицької церкви та архієпископ Тадеуш Кондрусевич є громадянином Білорусі.

Раніше він неодноразово осуджував насильство щодо мирних демонстрантів.

щодо мирних демонстрантів. Минулого тижня закликав розслідувати "неадекватні і протиправні" дії силовиків, які 26 серпня під час акції протесту замкнули в одному із костелів Мінська близько 20 осіб.

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