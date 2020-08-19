У білоруському місті Гродно місцеві правоохоронці звільнили всіх затриманих під час протестів проти результатів виборів. Напередодні з таким зверненням до правоохоронців звернулися з міської ради.

Про звільнення всіх затриманих під час мирних акцій протесту, повідомляє видання "Белсат". До слова Мерія білоруського міста Гродно повністю виконала вимоги протестувальників Напередодні відповідне рішення схвалили у міській раді міста Гродно у відповідь на вимоги протестувальників. Там підготували звернення до правоохоронців. У міській раді заявили, що звернення до правоохоронців було підготовлене, протестувальників звільнять, а правоохоронці "публічно просять вибачення". Які ще вимоги міська влада погодилася виконати: створено раду громадської згоди між громадськістю й органами влади;

дозволено проведення мітингів у центральній частині міста;

під час масових заходів буде надано медичний, технічний й інформаційний супровід;

недопущення переслідування чи звільнення працівників держпідприємств, що беруть участь у страйках;

представникам політичних сил, профспілок і громадськості нададуть доступ до ефіру телеканалу "Гродно+".