У багатьох містах Білорусі вже другий тиждень тривають масові протести через незгоду з результатами виборів президента. Один з таких триває в місті Гродно, де мерія вирішила виконати вимоги протестувальників.

Відповідь на вимоги місцевих протестувальників опублікували на сайті телеканалу "Гродно+". Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео Які вимоги протестувальників виконали створено раду громадської згоди між громадськістю й органами влади;

дозволено проведення мітингів у центральній частині міста;

під час масових заходів буде надано медичний, технічний й інформаційний супровід;

підготовлено звернення до правоохоронців щодо звільнення затриманих протестувальників;

під час мітингу 17 серпня були присутні депутати, обрані в парламент від міста Гродно;

недопущення переслідування чи звільнення працівників держпідприємств, що беруть участь у страйках;

представникам політичних сил, профспілок і громадськості нададуть доступ до ефіру телеканалу "Гродно+". Місто Гродно в Білорусі: карта Гродно в білоруських протестах: коротко Як і в більшості білоруських міст, у Гродно люди вийшли на вулицю ще 9 серпня – одразу після завершення голосування на виборах президента.

Згодом з 12 серпня там почалися й страйки працівників державних підприємств. На них вийшли сотні працівників місцевих заводів.

Найгучнішим моментом протестів у Гродно був випадок, коли Олександр Лукашенко вирішив перевести сюди десант з Вітебська. Це зроблено буцімто для того, щоб "захистити західні кордони".