Мерія білоруського міста Гродно повністю виконала вимоги протестувальників
У багатьох містах Білорусі вже другий тиждень тривають масові протести через незгоду з результатами виборів президента. Один з таких триває в місті Гродно, де мерія вирішила виконати вимоги протестувальників.
Відповідь на вимоги місцевих протестувальників опублікували на сайті телеканалу "Гродно+".
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Які вимоги протестувальників виконали
- створено раду громадської згоди між громадськістю й органами влади;
- дозволено проведення мітингів у центральній частині міста;
- під час масових заходів буде надано медичний, технічний й інформаційний супровід;
- підготовлено звернення до правоохоронців щодо звільнення затриманих протестувальників;
- під час мітингу 17 серпня були присутні депутати, обрані в парламент від міста Гродно;
- недопущення переслідування чи звільнення працівників держпідприємств, що беруть участь у страйках;
- представникам політичних сил, профспілок і громадськості нададуть доступ до ефіру телеканалу "Гродно+".
Місто Гродно в Білорусі: карта
Гродно в білоруських протестах: коротко
- Як і в більшості білоруських міст, у Гродно люди вийшли на вулицю ще 9 серпня – одразу після завершення голосування на виборах президента.
- Згодом з 12 серпня там почалися й страйки працівників державних підприємств. На них вийшли сотні працівників місцевих заводів.
- Найгучнішим моментом протестів у Гродно був випадок, коли Олександр Лукашенко вирішив перевести сюди десант з Вітебська. Це зроблено буцімто для того, щоб "захистити західні кордони".