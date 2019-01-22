Більше не "втомлений": як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції – фото

У КМДА показали, як виглядатиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі у Києві після масштабної реконструкції.

У бюджеті Києва на 2019-й рік на реконструкцію багатостраждального Шулявського мосту передбачено 363,4 мільйона гривень.

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Тим часом у КМДА показали, як виглядає проект реконструкції шляхопроводу.

З візуалізації видно, що нова розв'язка нагадує неповний листок конюшини – на мосту будуть передбачені три з'їзди, пише "Новое время" з посиланням на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

На новій розв'язці буде передбачена велодоріжка шириною 2 метри і загальною довжиною понад кілометр.



Візуалізація проекту реконструкції Шулявського мосту у Києві

Для зручності велосипедистів на одній з ділянок траса проходитиме під землею.

За даними КМДА, вартість усього проекту становить 0,83 мільярда гривень, а реалізувати його планують щонайбільше впродовж найближчих 2 років.

Нагадаємо, Шулявський міст у Києві "втомився" і почав обвалюватись ще наприкінці лютого 2017-го. Кілька разів його вже планували повністю закривати на реконструкцію, проте через брак фінансування терміни переносили.



Відомо, що для будівництва нової розв'язки на місці Шулявського мосту потрібно знести цех №5 держзаводу "Більшовик". Столична влада поки веде переговори з цього питання з Фондом держмайна, на балансі якого перебуває будівля.