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      Більше не "втомлений": як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції – фото

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      Проект реконструкції Шулявського мосту у Києві
      Проект реконструкції Шулявського мосту у Києві / Кадр з відео Радіо Свобода

      У КМДА показали, як виглядатиме розв'язка на Шулявському шляхопроводі у Києві після масштабної реконструкції.

      У бюджеті Києва на 2019-й рік на реконструкцію багатостраждального Шулявського мосту передбачено 363,4 мільйона гривень.

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      Тим часом у КМДА показали, як виглядає проект реконструкції шляхопроводу.

      З візуалізації видно, що нова розв'язка нагадує неповний листок конюшини – на мосту будуть передбачені три з'їзди, пише "Новое время" з посиланням на заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

      На новій розв'язці буде передбачена велодоріжка шириною 2 метри і загальною довжиною понад кілометр.

      Шулявський міст Київ проект реконструкція
      Візуалізація проекту реконструкції Шулявського мосту у Києві

      Для зручності велосипедистів на одній з ділянок траса проходитиме під землею.

      За даними КМДА, вартість усього проекту становить 0,83 мільярда гривень, а реалізувати його планують щонайбільше впродовж найближчих 2 років.

       

      Нагадаємо, Шулявський міст у Києві "втомився" і почав обвалюватись ще наприкінці лютого 2017-го. Кілька разів його вже планували повністю закривати на реконструкцію, проте через брак фінансування терміни переносили.

      Відомо, що для будівництва нової розв'язки на місці Шулявського мосту потрібно знести цех №5 держзаводу "Більшовик". Столична влада поки веде переговори з цього питання з Фондом держмайна, на балансі якого перебуває будівля.

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Будівництво Ремонт Шулявський міст КМДА
      Джерело: 24 Канал
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