У країнах, де немає обов'язкової військової служби, за її запровадження висловилися 64% опитаних. Найбільшу частку таких відповідей зафіксовано в Чехії, Франції, Словаччині та Німеччині. Про це пише Юрій Федоренко.

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Так було не завжди

Достатньо відмотати кіноплівку європейської історії на початок цього року – і перед нами постане зовсім інша картина. Тоді Німеччиною прокотилася хвиля протестів, спричинена спробою уряду відновити навіть не систему обов'язкового призову, а лише військовий облік (причому в максимально м'якій формі).

Згідно із законом, ухваленим у січні 2026 року, громадяни Німеччини після досягнення 18-річного віку мали заповнювати анкету, щоб визначити їхню придатність і мотивацію до військової служби. Однак замість анкетування відбулися протести молоді. Схожі настрої панували й в інших країнах ЄС. Значна частина європейців вважала, що в разі потреби НАТО захистить їх від будь-яких військових загроз. Ця ілюзія певний час зберігалася навіть на тлі гібридної агресії росії проти Європи, але зрештою почала розвіюватися.

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Необхідно створити європейську армію

Важливе уточнення: прагнення до створення Збройних сил Європи не означає прагнення вийти з НАТО. Ці безпекові проєкти не суперечать один одному – вони можуть і повинні співіснувати.

Про необхідність створення європейської армії, до речі, говорив Президент України ще в лютому 2025 року на Мюнхенській безпековій конференції. Під час промови Володимир Зеленський особисто звернувся до генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Марка Рютте: "Марку, друже, йдеться не про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним американському".

Тоді, майже два роки тому, ідея європейської армії залишалася переважно експертною пропозицією. Тепер же, коли більшість європейських держав перебуває під постійними гібридними атаками Росії, ця ідея, схоже, "пішла в народ". Як свідчить свіже опитування, сьогодні переважна більшість європейців підтримує різні форми особистого внеску в посилення колективної безпеки – від запровадження обов'язкової військової служби до збільшення видатків на оборону.

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Після серії диверсій, замахів на вбивство та інших злочинів, організованих росіянами на території Європи, мешканці континенту нарешті почали усвідомлювати кілька важливих речей. По-перше, загроза цілком реальна. По-друге, присутність США на континенті – м'яко кажучи, не константа. По-третє, найважливіше: у нинішньому стані системи колективної безпеки європейська цивілізація не готова до повномасштабної агресії.

Це болюче прозріння. Але саме воно може стати відправною точкою для побудови нової моделі безпеки європейського континенту. Уже зрозуміло, що важливу роль у цій моделі відіграватиме наша країна. Без Сил оборони України європейські армії не зможуть зупинити Росію.

Натомість український досвід ведення сучасної війни, поєднаний із військовою та економічною міццю Європи, – це сила, здатна не просто зупинити противника, а й ущент розгромити військову машину останньої колоніальної недоімперії.