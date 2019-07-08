19:41
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Більшість важливих ініціатив Зеленського підтримують від 60 до 90% українців, – опитування

      104 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Діяльність Президента України Володимира Зеленського підтримують 68,5% українців.

      Так, за даними всеукраїнського опитування, яке провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс", 35,8% опитаних мешканців України повністю підтримують дії Володимира Зеленського на посаді президента, а 32,7% – скоріше підтримують, ніж не підтримують.

      Щодо деяких перших кроків глави держави, то загалом схвально до них ставляться від 60 до 90% респондентів. Зокрема, понад 90% опитаних позитивно оцінюють внесення президентом до Верховної Ради проекту закону про покарання чиновників за незаконне збагачення, погашення на вимогу Володимира Зеленського заборгованості із зарплат шахтарям Львівщини та Волині, закупівлю 200 машин швидкої допомоги для лікарень у регіонах коштом благодійників.

      Понад 80% підтримки здобули рішення президента про розпуск Верховної Ради, початок перезапуску судової реформи, скасування понад 100 застарілих указів, які заважали діяльності підприємців.

      Крім того, законопроекти Президента про скасування формули "Роттердам +" та імпічмент, рішення про відкриття вулиці Банкової для вільного відвідування, підтвердження незмінності курсу на європейську інтеграцію, стратегію відновлення Донбасу для закордонних інвесторів, перезавантаження роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську підтримали понад 70% опитаних.

      Відносно найменший рівень підтримки здобуло підтвердження президентом незмінності курсу на євроатлантичну інтеграцію (59,5%).

      Дослідження було проведене з 27 червня по 4 липня 2019 року. Об’єктом дослідження були мешканці всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей, віком від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв’ю face-to-face було опитано 2308 респондентів, які зареєстровані у 139 населених пунктах України. Вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт / село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2%.

      blog_ava
      Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту
      сьогодні
      5298
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 52
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 2497
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      438
      "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      сьогодні , 19:01 "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      Артем Овдієнко 308
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1589
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук