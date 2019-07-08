Більшість важливих ініціатив Зеленського підтримують від 60 до 90% українців, – опитування

Діяльність Президента України Володимира Зеленського підтримують 68,5% українців.

Так, за даними всеукраїнського опитування, яке провів Інститут соціальних технологій "Соціополіс", 35,8% опитаних мешканців України повністю підтримують дії Володимира Зеленського на посаді президента, а 32,7% – скоріше підтримують, ніж не підтримують.

Щодо деяких перших кроків глави держави, то загалом схвально до них ставляться від 60 до 90% респондентів. Зокрема, понад 90% опитаних позитивно оцінюють внесення президентом до Верховної Ради проекту закону про покарання чиновників за незаконне збагачення, погашення на вимогу Володимира Зеленського заборгованості із зарплат шахтарям Львівщини та Волині, закупівлю 200 машин швидкої допомоги для лікарень у регіонах коштом благодійників.

Понад 80% підтримки здобули рішення президента про розпуск Верховної Ради, початок перезапуску судової реформи, скасування понад 100 застарілих указів, які заважали діяльності підприємців.

Крім того, законопроекти Президента про скасування формули "Роттердам +" та імпічмент, рішення про відкриття вулиці Банкової для вільного відвідування, підтвердження незмінності курсу на європейську інтеграцію, стратегію відновлення Донбасу для закордонних інвесторів, перезавантаження роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську підтримали понад 70% опитаних.

Відносно найменший рівень підтримки здобуло підтвердження президентом незмінності курсу на євроатлантичну інтеграцію (59,5%).

Дослідження було проведене з 27 червня по 4 липня 2019 року. Об’єктом дослідження були мешканці всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей, віком від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв’ю face-to-face було опитано 2308 респондентів, які зареєстровані у 139 населених пунктах України. Вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт / село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2%.