Під Борисполем, що у Київській області, легковий автомобіль врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. Водій та пасажирка загинули на місці.

Авто врізалось у фуру на високій швидкості

Автотроща сталась 10 червня на трасі Київ – Харків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на смугу для розгону та врізався у фуру.

Водій вантажівки пішов у магазин

Як зазначили у спільноті "Київ Оперативний", чоловік, що був за кермом вантажівки, припаркувався всього за кілька хвилин до трагедії і пішов у магазин. Коли він повернувся – то побачив вже результат жахливої аварії. На задньому сидінні легковика була собака, вона єдина залишилась живою у моторошній ДТП.

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які призвели до загибелі кількох осіб.



Водій та пасажирка загинули на місці / Фото "Київ Оперативний"



Вантажівка зупинилась за кілька хвилин до трагедії / Фото "Київ Оперативний"

Дивіться відео з місця ДТП: