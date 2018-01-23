Біля берегів США викрили російський корабель-шпигун

Російський шпигунський корабель "Віктор Леонов" був помічений в 100 милях на південний схід від Уілмінгтону, штат Північна Кароліна, в міжнародних водах.

Про це повідомляє CNN посилаючись на двох американських військових.

За словами одного з джерел, минулого тижня "Віктор Леонов", оснащений різноманітним високотехнологічним шпигунським устаткуванням і призначений для перехоплення комунікаційних сигналів, спостерігався у Карибському басейні.

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Він зазначив, що шпигунський корабель, як правило, подорожував по східному узбережжю біля мису Канаверал, Кінгс-Бей, Норфолк і Нью-Лондон. Як повідомляє видання, у всіх цих місцях розміщені військово-морські установки США.

Друге джерело сказало CNN, що корабель, швидше за все, займе 4-6-місячне розгортання на Східному узбережжі, де він проводитиме розвідувальні операції.