Захід залишає Росії один сценарій – загнивання, – політичний експерт

Сьогодні "колективний Захід" формує нові правила гри з Росією, в результаті чого має сформуватися зовнішній фактор пресингу, який вплине і на російську політичну сцену, і на ступінь лояльності політичного класу до Кремля.

Таку думку висловила політичний експерт Лілія Шевцова, передає "Радіо Свобода".

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На її переконання, після довгого розгойдування західне співтовариство починає шукати відповідь на виклик, яким для нього стала Росія.

"Сприйнявши західну м'якотілість за норму та спробувавши розгойдати ліберальні демократії зсередини, Кремль спровокував неминучу відповідь. "Колективний Захід" формує нові правила гри з Росією, які загрожують зруйнувати настільки успішну модель виживання самодержавства", – підкреслює фахівець.

За її словами, таким чином Росії не загрожує ані ізоляція з боку Заходу, ані жорстка конфронтація.

"Захід не збирається заганяти Кремль в кут. У Заходу немає прагнення обвалювати російський режим: навіщо цей головний біль? Для Кремля все набагато гірше: позбавляючи Росію модернізаційного і фінансового ресурсу, Захід залишає Росії один сценарій – загнивання", – наголошує Шевцова.

Проте, як переконує політичний експерт, у підсумку російська еліта, яку не турбує деградація країни, навряд чи зітхне з полегшенням.

Замість закону в Росії російська еліта отримає закон в західному співтоваристві. Але тут виникає питання: як західні політичні інститути скористаються вразливістю російського правлячого класу, поставивши його перед загрозою перетворення на об'єкт перманентного розслідування? Адже Захід зовсім не зобов'язаний піклуватися про національні інтереси Росії, якщо її еліта стала антинаціональною. Які зобов'язання будуть брати на себе представники російського правлячого класу, приперті до стінки західним правосуддям? Так, вони залишаться лояльними Путіну, впевнений багато хто. Та невже? У будь-якому разі формується зовнішній фактор пресингу, який вплине і на російську політичну сцену, і на ступінь лояльності політичного класу до Кремля,

– вважає вона.

Відтак, на її думку, замість того, щоб забезпечити собі роль великої держави та члена світового "Концерту націй", Росія виявилася державою, якої всі жахаються.

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"Але не стільки зі страху, скільки прагнучи уникнути гидот і... з відрази. Росія стала державою, правлячий клас якої виявився принизливо залежним від того, який вибір йому нададуть західні органи, що оцінюють його поведінку", – резюмує Шевцова.