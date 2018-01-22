Путін за свій рейтинг платить життям українців і росіян, – Шендерович

Президент Росії Володимир Путін хоче, аби Захід взагалі забув про агресію в Україні та скасував санкції, відтак він бере участь у операції в Сирії та воює з "Ісламською державою".

Таку думку висловив відомий російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, передає "Гордон".

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На його переконання, господар Кремля не збирається змінювати свою політику в умовах санкції з боку Заходу.

"Він намагається проходити між цівками. Він намагався стати в нагоді Заходу в історії із Сирією, намагався Україну розміняти. Попередні п'ять років засвідчують, що він дуже хотів би повернути, у політичному сенсі, 12-й рік", – підкреслює експерт.

За його словами, з одного боку, Путін робить усе, аби санкції з Росії було знято, але з іншого – його політика щодо України продовжує залишатися агресивною.

"Він хотів би, щоб Україну не те щоб пробачили, але забули. "Заграно", як у дворовому футболі. Ну, узяли, гаразд, забули, живемо далі. Санкцій не треба. Ми за це не будемо нагнітати напругу, не буде жодної "новоросії"... Але тільки щоб не було санкцій! Ми є готовими співпрацювати, домовлятися, якось дружити на зовнішньополітичному фронті. Із тероризмом боремося, ІД нам – ворог. Давайте так домовимося", – зауважив Шендерович.

Однак, як підкреслює публіцист, розміняти Україну явно не вийшло – захід не став форсувати українську ситуацію.

"Ніхто, зрозуміло, не буде розв'язувати третю світову війну через Донбас і Крим... З іншого боку, Захід цілком чітко показав, що розміну не буде. Що цей сирійський дар Путіна, його готовність покласти життя російських солдатів... "Вам же не треба, – сказав Заходу Путін, – щоб там гинули ваші солдати? Ми можемо відправити своїх. Щоб гинули", – підкреслює він.

За його словами, лише "у західних урядів виборець буде питати про кожен витрачений мільйон доларів і про кожного загиблого".

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У нас гробове мовчання щодо цього панує. Тому Путін може собі дозволити заплатити життями сотень російських громадян (уже не кажу про громадян України та інших країн) за свій рейтинг. Захід цих дарів, як ми бачимо, не приймає. Путін, звичайно, буде продовжувати шукати точки торгівлі. Уже шукає. Це, власне, головний сенс його зовнішньої політики: домовитися із Заходом, щоб усе залишалося так само, мінус санкції,

– резюмував письменник.