20:07
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Путін за свій рейтинг платить життям українців і росіян, – Шендерович

19:43, сьогодні 374 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін хоче, аби Захід взагалі забув про агресію в Україні та скасував санкції, відтак він бере участь у операції в Сирії та воює з "Ісламською державою".

Таку думку висловив відомий російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, передає "Гордон".

Читйате також: У Путіна не залишиться жодного вибору, окрім війни з Україною, – журналіст

На його переконання, господар Кремля не збирається змінювати свою політику в умовах санкції з боку Заходу.

"Він намагається проходити між цівками. Він намагався стати в нагоді Заходу в історії із Сирією, намагався Україну розміняти. Попередні п'ять років засвідчують, що він дуже хотів би повернути, у політичному сенсі, 12-й рік", – підкреслює експерт.

За його словами, з одного боку, Путін робить усе, аби санкції з Росії було знято, але з іншого – його політика щодо України продовжує залишатися агресивною.

"Він хотів би, щоб Україну не те щоб пробачили, але забули. "Заграно", як у дворовому футболі. Ну, узяли, гаразд, забули, живемо далі. Санкцій не треба. Ми за це не будемо нагнітати напругу, не буде жодної "новоросії"... Але тільки щоб не було санкцій! Ми є готовими співпрацювати, домовлятися, якось дружити на зовнішньополітичному фронті. Із тероризмом боремося, ІД нам – ворог. Давайте так домовимося", – зауважив Шендерович.

Однак, як підкреслює публіцист, розміняти Україну явно не вийшло – захід не став форсувати українську ситуацію.

"Ніхто, зрозуміло, не буде розв'язувати третю світову війну через Донбас і Крим... З іншого боку, Захід цілком чітко показав, що розміну не буде. Що цей сирійський дар Путіна, його готовність покласти життя російських солдатів... "Вам же не треба, – сказав Заходу Путін, – щоб там гинули ваші солдати? Ми можемо відправити своїх. Щоб гинули", – підкреслює він.

За його словами, лише "у західних урядів виборець буде питати про кожен витрачений мільйон доларів і про кожного загиблого".

Читайте також: Путін намагається залучити до виборів проукраїнський електорат, – експерт

У нас гробове мовчання щодо цього панує. Тому Путін може собі дозволити заплатити життями сотень російських громадян (уже не кажу про громадян України та інших країн) за свій рейтинг. Захід цих дарів, як ми бачимо, не приймає. Путін, звичайно, буде продовжувати шукати точки торгівлі. Уже шукає. Це, власне, головний сенс його зовнішньої політики: домовитися із Заходом, щоб усе залишалося так само, мінус санкції,
– резюмував письменник.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Війна у Сирії Війна на Донбасі Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 90
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
102
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1078
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6910
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 722
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Бійцям ЗСУ доведеться замість м’яса у пайках пити молоко: пропозиція Міноборони
 4 грудня 2017 , 11:59
Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО
 28 грудня 2017 , 13:46
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
Прийомні родини: надія для дітей, що пережили "маленьку смерть"
 сьогодні , 21:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук