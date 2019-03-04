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      Біля офісу Зеленського знайшли прослушку: фото

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      Біля офісу Зеленського знайшли прослушку
      Біля офісу Зеленського знайшли прослушку / radiosvoboda.org

      Поліція Києва перевіряє інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата у президенти Володимира Зеленського.

      До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській.

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      На місці події до правоохоронці звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

      поліція зеленський вибухівка
      Поліція вилучає невідомі предмети біля офісу Зеленського

      Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять.

      поліція зеленський київ
      Інформацію про знахідку передали в СБУ

      Наразі поліція проводить огляд місця події та вилучає обладнання. Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України.

      У свою чергу, голова МВС Арсен Аваков написав у Twitter, що біля офісу Зеленського були встановлені елементи апаратури прослуховування.

      У поліції додали, що слідчі розпочали кримінальне провадження за незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

      Яке покарання передбачає стаття? Санкція статті передбачає штраф від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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      Теги: Новини політики Кримінальні новини Володимир Зеленський Поліція Новини Києва Президентські вибори 2019 Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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