Біологічний терор РФ: бойові вірусологи як загроза Путіну і всьому світу

Пандемія коронавірусу і питання природи COVID-19 загострили в світі дискусію про біологічну зброю. У медіа, на рівні публічних заяв і експертних думок.

В каждом из этих мазков отчетливо проявляются маркеры РФ. Среди них – манипуляция и пропаганда, эпатажные топ-спикеры и относительно корректные высказывания экспертов.

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Но суть кремлевских "поллюций" общая: пандемия – биологическая агрессия США в гибридной войне против РФ. Их ключевые месседжи незатейливы, как и все, что касается в этой стране позиционирования Штатов. Среди основных: COVID-19 – биологическое оружие из лабораторий ЦРУ, США пытаются выиграть торговую войну у Китая, главные мишени вируса – РФ и КНР, которые ограничивают мировое господство американских элит.

Кремль и боевые штаммы тифа, сибирской язвы, чумы

В Кремле заинтересованы нагнетать тему биологического оружия и сознательно обостряют дискуссию. Они унаследовали от СССР арсенал биологических угроз и технологии его производства. Сегодня же русские активно осваивают тактику вирусного террора. Уже известные факты свидетельствует о том, что в РФ будут и дальше применять это страшное оружие, пытаясь диктовать миру свои условия.

По мнению экспертов, Кремль готов использовать биологическое оружие в геополитических целях и в международном терроризме. С принятием новой военной доктрины РФ открыто рассматривается возможность его применения на тактическом и оперативном уровнях.

Можно предположить, что Путин в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия сохранил возможности их разработки и производства. Биологическое оружие еще во времена СССР маскировали под болезни. Сегодня РФ, скорее всего, продолжает эти убийственные традиции.

Авторы книги "Осторожно! Биологическое оружие!" Кен Алибек и Стивен Хендельман пишут, что в СССР разрабатывали десятки видов биологического оружия, среди которых – боевые штаммы тифа, сибирской язвы, чумы, боевые рецептуры на основе оспы, лихорадок Ку, Эбола и Марбург и других страшных болезней. Для военного использования там изучали пригодность различных вирусов, включая ВИЧ. Не исключено, что военные биологи РФ обратили внимание на "ударные" свойства COVID-19.

Наличие таких разработок подтверждается фактом создания в российских лабораториях вакцины от Эболы. Об этом Путин с пафосом заявил в 2016-м, назвав ее лучшей в мире. Очевидно, что без багажа советской вирусологии в РФ с задачей бы не справились. Ведь "свежих" инфицированных этим вирусом в их стране не фиксировали.

При этом, советской исследовательской базы россиянам, очевидно, не хватило. Поскольку вакцину они слепили "криво", украв попутно немало бюджетных денег. Ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии РФ Александр Чепурнов сомневается в компетентности российских разработчиков, которые никогда не работали с Эболой. Он полагает, что действительно эффективной вакцины в РФ на самом деле нет.

Путин как идеальная жертва вирусологов РФ

Публичную заточеность политического режима Путина на использовании биологического оружия подчеркивают резонансные заявления кремлевских топ-спикеров. В марте 2020-го депутат Госдумы Федоров ("Единая Россия") обратился к председателю Следкома РФ Бастрыкину с просьбой проверить версию о том, что COVID-19 создан как биологическое оружие, а его распространение на территории России – результат уголовного преступления. Он отметил, что появление вируса связано с разработкой биологического оружия. Федоров не исключает, что "группа лиц осуществила разработку, производство и применение биологического оружия, что повлекло загрязнение атмосферы и биосферы РФ ранее неизвестным коронавирусом".

Еще одна говорящая голова Путина, участник аннексии АРК, Сергей Глазьев прямо обвинил США в создании COVID-19. "Это могла сделать единственная страна, имеющая секретные биолаборатории по всему миру, в том числе в Украине. У них полный арсенал биологического оружия. Это проявление гибридной войны США против неконтролируемых участков мировой экономики", – заявил Глазьев.

При этом он озвучил преимущества биологического оружия, которые, как доказывает исторический опыт, особенно привлекательны именно для РФ как государства, испражняющегося в международном терроризме. "Это – единственный способ массового поражения противника, который трудно отследить и предъявить. Американцы первыми расчехлили это оружие. Их предыдущие испытания – лихорадка Эбола и птичий грипп были экспериментами на пути к формированию вируса избирательного действия", – уверяет Глазьев. Этим он, по сути, изложил стратегию РФ в области развития биологического оружия.

В США подтверждают многочисленные факты информационной агрессии со стороны Кремля. Госсекретарь США Помпео заявил о скоординированных действиях по дискредитации того, что делает Америка и действий президента Трампа.

"Мы видели такие действия из Китая, России и Ирана", – заявил Помпео.

Накачивание градуса информационной агрессии Кремля можно объяснить несколькими причинами. В первую очередь – технологической отсталостью русских в области вирусологии. Уровень исследований РФ в данной области не обеспечивает ожидаемый результат и не гарантирует безопасность сопутствующих процессов. Поэтому там пытаются собственную отсталость компенсировать угрожающей риторикой.

Военно-биологическую программу Кремля можно расценивать как фактор риска для РФ и – цивилизованного мира. И – в части провоцирования глобальных катаклизмов, и в области угроз биологического терроризма, в том числе в отношении главного его инициатора – Путина.

В подтверждении крайнего тезиса вспомним аналогию с отравлением Сталина, которого ближайшие соратники напичкали синтетическими ядами. Сегодня Путин, как никогда, близок к ситуации "вождя народов" в 1953-м. И тогдашний хозяин Кремля, и нынешний – заложники своих сумасбродных экспериментов. В таких условиях физическая ликвидация начинает рассматриваться в их окружениях как эффективный механизм решения проблемы.

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Нельзя исключить, что российские вирусологи, выполняя полученную сверху задачу по разработке биологического оружия, могут учесть определенные пожелания политически элит в части ориентации вируса на генотип, возраст и хронические болезни Путина. Чтобы в час-Ч вирус нашел свою идеальную жертву…

Взрыв в центре вирусологии РФ "Вектор" мог спровоцировать пандемию COVID-19.

Если отбросить копание во внутрироссийских процессах, то человечество уже, похоже, расплачивается за безответственность кремлевских биологов. Известно, что в новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019-го произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса. Об этом заявлял советский разведчик, сокурсник Путина Юрий Швец.

По его мнению, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. "Вероятно, произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", – полагает Швец.

Частично эта информация подтвердилась после официальных сообщений о том, что в январе 2020-го на "Векторе" разработали две вакцины против коронавируса. Это значит, что штаммы там были изначально. В настоящее время точно неизвестно, являются ли эти вакцины продуктом манипуляций со старыми штаммами. Как неизвестно и то, когда их начали разрабатывать. Если это произошло до начала пандемии, то можно предположить, что в РФ планировали собственную коронавирусную атаку. Как и то, что в результате чрезвычайной ситуации на "Векторе", действительно мог быть выброс смертоносных штаммов, который спровоцировал или усилил пандемию.

Напомним, что "Вектор" в 1970–1980-е годы вел разработки биологического и бактериологического оружия и средств защиты от него. Там собрана коллекция культур микроорганизмов. Это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Там же хранится вирус Эбола.

Традиционное российское разгильдяйство и желание "насолить" всему миру многократно повышают глобальные риски биологической и химической угроз. Ведь, кроме взрыва на "Векторе", был трагический инцидент с ядерным реактором в 2019-м на испытательном полигоне ВМФ РФ в Архангельской области. Тогда погибли пять человек. Вспомним химические атаки в Сирии с сотнями жертв, теракт киллеров из ГРУ РФ Чепиги и Мишкина в Солсбери, использовавших отравляющее вещество "Новичок", отравление их подельником, скрывающимся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", болгарского оружейника Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

Показательно, что в каждом из этих случаев РФ избрала тактику замалчивания, освоенную ею со времен взрыва на ЧАЭС и других техногенных катастроф советского периода. В результате и тогда, и сегодня реальные негативные последствия чрезвычайных ситуаций оказывались катастрофичней ожидаемых.

После пандемии РФ

Можно предположить, что ситуация с COVID-19 в РФ также близка к критической. Ведь в России традиционно молчат про свои биологические эксперименты и количество пострадавших. Очевидно, и в этот раз российские власти скрывают реальное число зараженных.

Глава российского "Альянса врачей" Анастасия Васильева уверенна, что статистику COVID-19 "подчищают" массовой внебольничной пневмонией. Она заявляет, что власть РФ, избегая слова "коронавирус", перепрофилирует отделения больниц и целые роддома под пневмонию. По мнению российской активистки, это приведет к катастрофе, поскольку коек для так называемой "внебольничной пневмонии" в стране критически не хватает.

Свирепствование коронавируса в РФ подтверждается фактами массового инфицирования иностранцев, которые возвращаются оттуда в свои страны. На днях его диагностировали сразу у 20 китайцев, вернувшихся из Москвы.

Попытки РФ скрыть масштабы пандемии на территории страны угрожают ей социально-экономической катастрофой. Основатель портала Superjob Алексей Захаров заявляет, что выручка практически всего бизнеса в РФ обвалилась из-за снижения платежеспособного спроса.

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"Если этот ужас продлится еще месяц, у нас будет минимум 20-25 млн безработных. То есть к концу апреля работу потеряют 33% россиян", – говорит Захаров. "При нашей жизни экономика не восстановится до значений января 2019 года. Мы будем восстанавливаться тяжело и кроваво, в лучшем случае — как после 1991 года, а то и – Второй Мировой", – уверен российский эксперт в области рынка труда.

Тяжесть протекания пандемии для РФ объясняется наслоением критических факторов. С одной стороны, ее экономику душит катастрофа на рынке нефти. С другой же – стремительно деградирует российское общество. Путин заигрался, отвлекая россиян от реальных жизненных проблем дорогостоящими, социально опасными "прожектами". Среди них – "возвращение Крыма", "новороссия", сирийская авантюра…

В результате российское общество встретило пандемию критически ослабленным эпидемиями ВИЧ и венерических заболеваний, массовыми наркоманией и алкоголизмом, социальной депрессией и уничтоженной во всех регионах, кроме Москвы и Питера, системой здравоохранения… РФ может быстро сложиться, как карточный дом. А Путин может стать главной сакральной жертвой режима, который он создал.