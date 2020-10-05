У столиці Киргизстану Бішкеку тисячі людей вийшли на мітинг. Так люди не погоджуються з результатами парламентських виборів. Зрештою силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, застосувавши спецзасоби. У результаті щонайменше 16 людей постраждали.

Розгін мітингу в Киргизстані: що відомо

Для розгону натовпу від будівлі парламенту та адміністрації президента десятки силовиків застосували сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Також використали спецтехніку та собак. Про це повідомляє "Настоящее время".

До теми У Киргизстані протестують через результати виборів: силовики розганяють демонстрантів

Бишкек: момент выстрела в нашего журналиста pic.twitter.com/SBMAaMZMMw — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 5, 2020

Мітингувальник у відповідь підпалили сміттєві баки та закидали поліцейських камінням. Вікна декількох машин та будинків уздовж дороги було вибито. Телефонний зв'язок у центрі міста – поганий.

За даним ресурсу, кілька людей зазнали поранення, зокрема пошкодження ноги зазнав кандидат у депутати від партії "Ата Мекен" Жанар Акаєв. Журналісти повідомляють і про кількох поранених силовиків.

Дивіться відео розгону мітингувальників у Бішкеку

Інформація про поранених

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, під час розгону мітингу на площі Ала-Тоо 16 людей госпіталізували з різними травмами. Два співробітники правоохоронних органів отримали поранення під час розгону. У обох були струси мозку.

Головний лікар Центру екстреної медицини Іскандер Шаяхметов повідомив 24.kg про напади на машини швидкої допомоги.

Ми втратили дві бригади, вони не виходять на зв'язок. Нам розбили шість машин. Це тільки ті, які приїхали на станцію. Ми заклеїли скотчем вікна,

– зазначив він.

Видання додає, що учасники мітингу спалили машину Патрульній служби міліції. Водночас натовп ламав бруківку з тротуарів і кидав каміння в силовиків.

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