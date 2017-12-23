Біткойн різко обвалився й подешевшав після рекордного підйому: вражаюча статистика

Ціна першої й найпопулярнішої на сьогодні криптовалюти різко рушила вниз після рекордних висот, які біткойн набирав упродовж тижня.

22 грудня середньозважений курс криптовалюти опустився до 12 874 доларів за монету, пише НВ. А ще тільки 17 грудня біткойн піднявся вище 20 тисяч доларів. Тобто ціна на біткойн обвалилася майже на 36% менш ніж за тиждень.

Станом на 12:00 за київським часом біткойни трохи потягнуло вгору, і він торгувався близько за 13,6 тисячі доларів.

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На фото: статистика падіння біткойну, взято з coinmarketcap/Bitcoin

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Нагадаємо, що після того, як курс біткойна побив черговий рекорд у ціні, вартість криптовалюти різко впала на торгах.