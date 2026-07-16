"Главком поставив ультиматум": Федоров пояснив, чому не спрацювався із Сирським

Михайло Федоров прокоментував конфлікт з Олександром Сирським. За його словами, команда міністра оборони зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив.

Про це Федоров розповів під час брифінгу перед відставкою з Міноборони.

Чому Федоров не спрацювався із Сирським?

Федоров розповів, що змирився із рішенням щодо Сирського. Він був готовий вчитися з ним співпрацювати.

"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського – це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: "Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт – український народ, а не хтось інший"", – зазначив Федоров.

Але, як розповів Федоров, його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив. За його словами, сам Сирський не готовий був говорити про проблеми в армії.

І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію,

– сказав Федоров.

Він додав, що "Сирський придумав, як розколоти країну".

"Він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну", – сказав ексміністр.

Нагадаємо, що Федоров наголосив, що був останньою та, ймовірно, єдиною людиною в оточенні президента, яка щиро його цінувала та ніколи не підводила. Він додав, що всі заслуги на своїй посаді він здобув завдяки тому, що був із Зеленським в одній команді.