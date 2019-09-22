Бий військову техніку, я плачу: у Росії показали "майстер-клас" з десантування – відео

В Оренбурзькій області Росії дві бойові машини повітряно-десантних військ впали з неба і розбилися вщент. Планувалося спустити їх парашутами, втім вони не спрацювали.

Інцидент трапився 20 вересня. Втім, лиш тепер відео, на якому видно вільне падіння російської військової техніки, опинилося у мережі. Ролик оприлюднив телеграм-канал Baza.

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Російські військові провели надзвичайно успішну висадку десанту під час навчань "Центр 2019" в Оренбурзькій області. Через помилку в розрахунках бойові машини, скинуті з літака, розбилися вщент об землю,

– пишуть там.

У соцмережах зазначають: під час інциденту декілька військових постраждали, але про їхній стан нічого невідомо. А ось офіційні російські ЗМІ запевняють, що обійшлося без жертв чи травмованих осіб.

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