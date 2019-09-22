23:43
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Бий військову техніку, я плачу: у Росії показали "майстер-клас" з десантування – відео

      355 Читать новость на русском
      Побита техніка росіян
      Побита техніка росіян / скріншот із відео

      В Оренбурзькій області Росії дві бойові машини повітряно-десантних військ впали з неба і розбилися вщент. Планувалося спустити їх парашутами, втім вони не спрацювали.

      Інцидент трапився 20 вересня. Втім, лиш тепер відео, на якому видно вільне падіння російської військової техніки, опинилося у мережі. Ролик оприлюднив телеграм-канал Baza.

      Ще одна перемога по-російськи: У Росії помпезно відкрили пластикові вікна та балконні двері у дитсадку: фото

      Російські військові провели надзвичайно успішну висадку десанту під час навчань "Центр 2019" в Оренбурзькій області. Через помилку в розрахунках бойові машини, скинуті з літака, розбилися вщент об землю,
      – пишуть там.

      У соцмережах зазначають: під час інциденту декілька військових постраждали, але про їхній стан нічого невідомо. А ось офіційні російські ЗМІ запевняють, що обійшлося без жертв чи травмованих осіб.

      Як росіяни били власну військову техніку: відео

       

      blog_ava
      Смертельна ДТП на одеській трасі: нова інформація про стан потерпілих
      сьогодні
      9324
      Теги: Курйозні новини Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 вересня: чи можлива пряма війна з Росією, нові деталі жахливої ДТП під Одесою
      сьогодні , 22:15 Головні новини 22 вересня: чи можлива пряма війна з Росією, нові деталі жахливої ДТП під Одесою
      1406
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 1279
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського
      сьогодні , 20:02 Найсмішніші меми тижня: культ Зеленського, божевільні депутати, компроміси Коломойського
      5149
      Україна в епіцентрі скандалу в США та реакція бійців ЗСУ на розведення військ – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Україна в епіцентрі скандалу в США та реакція бійців ЗСУ на розведення військ – відео тижня
      1312
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук