Борт Flydubai подав сигнал захоплення: насправді на борту побилися пілоти – українець і росіянин

Пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 170 людей, 30 вересня передав спеціальний код про захоплення. Літак знизився до підозрілої висоти та змінив курс у бік Саудівської Аравії.

У відповідь на інцидент Ізраїль навіть підняв у повітря винищувачі. Як згодом з'ясувалося, що причиною інциденту могла стати бійка між пілотами. Про це пише CNN.

Що відомо про інцидент з авіарейсом

Рейс авіакомпанії Flydubai вранці летів з Дубая до Тель-Авіва. На борту перебували 174 пасажири, зокрема 27 дітей.

Приблизно через 90 хвилин після початку польоту, коли літак увійшов у повітряний простір Йорданії, він передав сигнал "7700" – міжнародний код транспондера, що свідчить про загальну надзвичайну ситуацію.

Згодом було передано код "7500", який вказує на незаконне втручання в роботу повітряного судна і зазвичай асоціюється із захопленням літака.

Згодом компанія підтвердила, що літак змінив курс і попрямував до Саудівської Аравії через конфлікт між пілотами, що переріс у бійку.

Борт знизився до меншої висоти, після чого здійснив безпечну посадку.

Згодом видання Channel 12 повідомило, що командир має російське походження, а другий пілот – українське. Після бійки в кабіні обох зняли з літака. Ще на борту один із них втратив свідомість.

Авіакомпанія заявила, що жодної безпекової загрози не було.

Водночас інцидент викликав серйозну реакцію служб безпеки Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац навіть скликали термінову нараду з питань безпеки, а оперативний відділ поліції Ізраїлю розпорядився створити спільний командний центр за участю інших силових структур.