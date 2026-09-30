Пілот міг намагатися вчинити теракт і розбити літак: нові деталі інциденту з бортом Flydubai

30 вересня на борту літака авіакомпанії Flydubai, який прямував з Дубая до Тель-Авіва, стався небезпечний інцидент. Між пілотами сталася бійка, через те, що один із них, ймовірно, мав намір спричинити катастрофу.

Один із пасажирів нібито отримав поранення під час сутички. Про це пише Channel 12.

Нові деталі інциденту на борту Flydubai

Попередньо, пілот передав загальний сигнал лиха, за яким послідував сигнал про захоплення літака. Пізніше з'ясувалося, що в кабіні сталася сутичка між пілотами, що й спричинило активацію сигналу тривоги.

У цей час літак втрачав висоту зі швидкістю майже 5000 метрів за хвилину.

Люди поділилися, що були впевнені, що це кінець.

"Ми чули крики та галас, а потім побачили, як відчинилися двері кабіни пілотів, і всередині було видно кров. Ми зрозуміли, що хтось у літаку вдарив пілота ножем", – розповіла одна із жінок.

За даними ізраїльських ЗМІ, є 2 версії розвитку подій:

Один з пілотів спробував розбити літак (вчинити самогубство). Борт почав різко знижуватися. Другий пілот вступив із ним у бійку. Кабіну почали відкривати бортпровідники та пасажири. Нападника знешкодили, борт посадили.

За іншою версією, у бійці один з пілотів дістав ніж і поранив іншого, пасажири побачили залиту кров'ю кабіну. Екіпаж подав сигнал лиха. Що спричинило бійку – невідомо.

Тим часом влада Ізраїлю припускає, що інцидент на літаку flydubai міг бути спробою терористичного акту, пише канал N12 та ізраїльський журналіст Аміт Сігал із посиланням на неназваного високопосадовця Ізраїлю. Літак вдалося посадити завдяки іншому екіпажу пілотів, які летіли бортом як цивільні пасажири.

Медіа також пишуть, що нападником був другий пілот – громадянин Оману, а капітаном літака – громадянин ОАЕ.

Ізраїльський високопосадовець, на якого посилається журналіст, сказав, що другого пілота наразі допитують, і дедалі більше ознак вказує на те, що він мав намір захопити контроль над літаком і розбити його разом із пасажирами на борту.

Також є припущення, ніби нападник є громадянином однієї з країн Перської затоки.

Таким чином твердження ізраїльських ЗМІ, ніби пілотами були українець і росіянин, наразі спростовано.

Нагадаємо, що рейс авіакомпанії Flydubai вранці летів з Дубая до Тель-Авіва. На борту перебували загалом 174 пасажири, зокрема 27 дітей. Серед пасажирів було 100 ізраїльтян.