Бійка на сесії Вишгородської міськради: в одного із учасників помітили пістолет – відео
На сесії міської ради Вишгорода виник конфлікт між депутатом і місцевим жителем, який переріс у бійку. У одного з учасників бійки на підлогу випав пістолет і розкладний ніж.
Правоохоронці встановили учасників бійки, виявили та вилучили зброю. Про це повідомляє поліція Вишгорода на своїй фейсбук-сторінці.
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Поліція відкрила кримінальну справу через незаконне поводження зі зброєю та побиття.
Вирішується питання про призначення експертизи /
За даними місцевого видання "Погляд", бійка сталася під час перерви. Конфлікт затіяв директор місцевого ринку Ігор Тихан, який почав скандалити з депутатом Борисом Матком.
Дивіться відео бійки у міськраді Вишгорода:
Вишгород на карті: