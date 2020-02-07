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      Бійка на сесії Вишгородської міськради: в одного із учасників помітили пістолет – відео

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      Бійка у Вишгороді / скріншот з відео

      На сесії міської ради Вишгорода виник конфлікт між депутатом і місцевим жителем, який переріс у бійку. У одного з учасників бійки на підлогу випав пістолет і розкладний ніж.

      Правоохоронці встановили учасників бійки, виявили та вилучили зброю. Про це повідомляє поліція Вишгорода на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також: Масова бійка зі стріляниною в Харкові: з’явилося відео сутички та вибуху

      Поліція відкрила кримінальну справу через незаконне поводження зі зброєю та побиття.


      Вирішується питання про призначення експертизи / 

      За даними місцевого видання "Погляд", бійка сталася під час перерви. Конфлікт затіяв директор місцевого ринку Ігор Тихан, який почав скандалити з депутатом Борисом Матком.

      Дивіться відео бійки у міськраді Вишгорода:

      Вишгород на карті:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція
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